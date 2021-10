La pretemporada fue ilusionante. La victoria ante el Real Madrid en el homenaje a Carlos Cabezas fue el punto álgido de la misma. La derrota en el último partido del verano ante el Joventut ha marcado una dura realidad y una línea peligrosa. Muchos brotes verdes pero pocas victorias. Todos los equipos necesitan victorias pero este más. La viabilidad del nuevo proyecto que ha ilusionado de nuevo a la afición verde puede diluirse en poco tiempo si se vuelve a la rutina de las derrotas. ¿Se pudo ganar al Tenerife? Sí. ¿Se debió ganar al Gran Canaria? También, pero la realidad es que se perdieron los dos partidos y ahora se viaja a Murcia con la obligación de ganar. Una derrota dejaría al equipo 1-3 en la ACB y con un panorama complicado. Un largo viaje hasta Novgorod para debutar en la BCL ante el Nizhny, en el a priori partido más complicado de esta primera fase, y una vuelta a la liga ante el sorprendente Breogán de Paco Olmos después de un viaje muy largo, muchas noches fuera de casa y pocas horas para preparar el partido ante un rival en racha y que tendrá 7 días para hacerlo. Por todo ello, la victoria en Murcia es vital.

Las buenas sensaciones son geniales pero esto va de resultados. No voy a recordar las buenas sensaciones que han dado muchos jugadores en pretemporada o en su debut y en lo que se quedó todo. Lo que vale es ganar, y en contra de lo que decía Tim Abromaitis en COPE Málaga yo no creo que el equipo haya competido bien. Ha hecho cosas buenas pero no ha competido bien. Si lo hubiera hecho, habría ganado ante Tenerife y Gran Canaria. Competir bien es mantenerse estable en los partidos, imponerse al final, saber cerrar los encuentros y ganar. Tener buenos momentos es esto, brotes verdes e ilusiones de mejora, así se comenzó la última temporada y la anterior y todos sabemos cómo acabó el cuento.

Katsikaris está formando un bloque pero el tiempo no es ilimitado. Fotis llegó al equipo a finales de enero, comienza su noveno mes en el equipo, en un grupo que no ha tenido grandes cambios con respecto al año anterior. No se pueden permitir exhibiciones como las de Fitipaldo o perder partidos como el del Gran Canaria y no me refiero sólo a la última canasta.

Y ahora llega un Murcia lanzado. Después de la lógica derrota inicial ante el Barcelona en el Palau, ha ganado al Betis en casa y la semana pasada asaltó la Fonteta para ganar al Valencia. Sito Alonso ha conseguido cuadrar un gran ataque basado en el trío Isaiah Taylor, Thad McFadden y James Webb III. Recibe al Unicaja sin presión con su récord de 2-1. Y quien más va a agradecer esa tranquilidad es Thad McFadden. Un jugador genial, capaz de lo mejor y de lo peor, que después de una carrera de trotamundos en tres continentes, nueve países y 13 equipos en 10 años, ha encontrado la tranquilidad en España. Después de dos temporadas en Burgos, donde fue MVP de la BCL en su edición de 2020, su reto es liderar al Murcia.

Su padre era una estrella de la Universidad de Wisconsin y llegó a jugar en la NFL con los Búfalo Bills. Proviene de una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, Flint. La ciudad de Michigan fue una de las grandes capitales industriales del mundo con el auge de General Motors y sus divisiones Buick o Chevrolet. La llamada ciudad de los automóviles entró en crisis, como la economía mundial, y la ciudad se desplomó. Flint pasó a ser una de las ciudades más peligrosas y con un índice de criminalidad más alto de EE.UU. La falta de recursos públicos y la crisis le llevó incluso a sufrir una grave emergencia sanitaria debido a la contaminación por plomo del suministro de agua local. A todo eso ha sobrevivido un McFadden que utilizó el baloncesto para hacerse una vida que parece cada vez más estabilizada a sus 34 años. Parar a este trío será la clave del partido sino aparece en escena un nuevo Fitipaldo. Suerte y poneos la mascarilla… Salva vidas