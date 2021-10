Pues sí. Tenéis que acostumbraros a leer en el grupo esta pregunta porque pienso estar atento a vosotras. Seguro que coincidirán muchos partidos con los de mi equipo y que estaré centrado en el partido del Tizona. Sé que lo comprendéis. Ahora, estoy pendiente de vosotras y no os olvido. Además os prometo que veré todos los partidos que pueda, aunque sea en diferido.

También debéis tener en cuenta que son muchos partidos. No solo están los del CBAT. También voy a estar atento a los partidos de La Salle de Melilla, del CAB Estepona y del Salliver, que aunque estéis en Primera Nacional a mi eso me toca un pie. Os pienso seguir a todas. Hasta me interesan los partidos de cantera de los equipos del Málaga Basket. Bueno, no de todos. Solo me interesan los que dirige esa entrenadora que dio un clínic defensivo el año pasado en cada entrenamiento en el Blas.

Todas tenéis una temporada diferente. Pero igual de bonita y con un hermoso reto por delante. Eva va a jugar en una categoría preciosa y en un gran club, que seguro va a aspirar a estar entre los mejores equipos de la categoría. Estepona ha hecho una gran inversión para conformar un equipo ganador y espero que ahí puedas desarrollar tu juego, ser tú, con tus virtudes y tus defectos que, conociéndote, estarás trabajando a diario para corregirlos. No olvides que cuando te diviertes juegas mejor y que eres capaz de hacer muchas cosas, en defensa y en ataque.

Poki tendrá en sus manos a otros grupos de niñas para formar y educar usando el baloncesto como herramienta. Estoy convencido de que esos equipos tendrán más o menos talento pero dará gusto verlas defender, como cuando ella jugaba...

Claudia tiene ante sí una temporada también muy ilusionante. La Salle Melilla también ha invertido y querrá ascender. Y estoy seguro que tú serás muy importante para lograr ese objetivo tan complicado. Defensivamente eres increíble y ofensivamente eres mucho mejor jugadora de lo que tú te crees. Conoces el juego y sabes pasar. Estos dos detalles tienen mucho valor. Y no te olvides que eres rapidísima, aunque no me creas.

Sandra, Ana García, Lore e Inés vais a ser el alma del vestuario de Salliver. Lo que os conocemos sabemos que os vais a tomar el reto al 100 %. Para vosotras no vale eso de jugar para echar el rato. Vosotras queréis ganar, os divertís ganando. Os tomaréis cada entreno tan en serio como esta temporada pasada así que apuesto a que vais a jugar otra fase de ascenso.

Y Paula, Mery, Ana Moyano, Ester, Irene y Carmen Ramírez tenéis una temporada por delante para disfrutar de eso que ganásteis entre todas la temporada pasada, que fue tan difícil y que tiene tanto valor. No será fácil. Os enfrentáis a viajes muy largos y equipos con mucho mayor presupuesto. Pero vosotras no sois de justificaros y sí de pelear cada segundo. Quien quiera ganaros tendrá que sudar para conseguirlo. Y, cuidado, porque como os desprecien y se relajen lo mismo palman el partido, que vosotras no os vais a arrugar.

A Carmen Ortiz le tengo perdida la pista. Sé que está por Galicia pero no sé si jugará en algún equipo este año. Donde juegues espero que disfrutes de tu baloncesto. Eso es lo más importante, sin tener que demostrar nada a nadie. Ni a ti misma. Solo disfrutar.

Y no me olvido de vosotros, José Luis y Luismi. El primero siempre sacando el lado positivo a todo y haciendo que seamos el equipo más fuerte mentalmente de la LF2. Y el segundo haciendo un trabajo de scout que ya quisieran muchos equipos profesionales.

Retos todos diferentes pero todos bonitos. Ya sabéis que vuestros equipos tendrán un fiel aficionado aquí en Burgos, desde donde también me tocó un reto precioso que vivo esta temporada gracias a que vosotras conseguísteis hacerme mejor entrenador estos dos años.

Me dan igual vuestros resultados. Me da igual si algún día jugáis mal. Yo soy seguidor de vosotras ganéis o perdáis. Para mí veros jugar es divertidísimo juguéis donde juguéis, en Challenge, LF2 o Primera Nacional. Así que lo dicho, a disfrutar todas pero no olvidéis de decirme contra quién jugamos.