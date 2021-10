El despiporre en los parques de esparcimiento y en los parqués del postín político, es cotidiano. Los parques son miniuniversos a los que les vendría bien un control de admisión. A los parqués políticos, también. Tanto unos como otros, en sus entradas, deberían tener una dotación de fornidos vigilantes del orden emocional del ser humano que los obligara a desprenderse de todos los elementos viciados respecto de su razón de ser. En los parques de esparcimiento, ocurriría más o menos así:

–Buenas tardes, ¿algo que declarar?

–Sí, bueno, no mucho, en fin..., ¿a qué se refiere?

–Me refiero a que si trae consigo algo de prisa, de atimia, de agorafobia, de frustración, de trastorno obsesivo compulsivo, de hipocondría, de angustia, de agresividad, de resentimiento, de fobia social, de sentimiento de culpa, de depresión, de remordimiento... Ya sabe, me refiero a esas trascendentales fruslerías y levedades incompatibles con el disfrute y el solaz para el que se diseñó este parque.

Amable leyente, si la ficción que acabo de narrar se correspondiera con todos los parques, los parques alcanzarían la razón para la que fueron concebidos. Hace tiempo decidí visitar con mirada científica el mayor parque de Bruselas y, efectivamente, ningún puesto de control en sus accesos. En su interior, la ausencia de control de entrada era evidente y el estrés vital bullía en longitud y en latitud.

Padres, madres e hijos despendolados cada cual a su manera, perros de todos los tamaños, eufóricos; parejas de amantes agazapados convirtiendo el gozo en verbo pronominal; mirones patológicos acechantes; personajes escapados del siglo XVIII recitándole en voz alta versos sus amadas ya ausentes; voceros portavoces de las izquierdas y las derechas ligeras y pesadas; payasos; malabaristas; vendedores de humos multicolores; magos; trileros, personajes pícnicos, atléticos y asténicos tal cual los definió Kretschmer..., ambulaban y deambulaban, pero excepto los perros y los niños nadie veía a nadie más allá de su propio microuniverso. Y ni eso...

Un vendedor de cometas voló la cometa más inmensa y bella que yo jamás había visto, pero solo se percataron de ello seis perros, tres embelesados abueletes y ocho o diez niños. Ya ni los perros aciertan a ver según qué cosas. Pobres animalitos humanizados...

A mi lado, medio oculto tras un árbol, un padre delinquía moralmente trasvasando la cerveza de una lata de cerveza a una lata de 7up para no ser descubierto por su pecado, pero, quia, su señora esposa, asiática y declaradamente instruida en las artes ninjas de sus ancestros, lo sorprendió por su retaguardia y, tras propinarle un severo cogotazo ninja, le arrebató ambas latas y las vació en el sumidero de una fuente de agua dulce. El hombre, avergonzado y entristecido agachó la cabeza y, sin darse más cancha, recuperó el estado de frustración profunda que traía al entrar.

Los parques de esparcimiento no son lugares para la prisa, ese invento inútil para el silencio y utilísimo para el infarto; ni para las hipotecas vestidas de angustia; ni para el remordimiento por aquel día gris en el que se nos ocurrió anclar un severo sentimiento de culpa en las profundidades de nuestro sistema límbico, que, además y para más inri, llevamos años torpemente empeñados en desentrañarlo desde el sabihondo neocortex, que, dicho sea de paso, no tiene ni puñetera idea de emociones. Tratar las emociones desde el neocortex es tan útil y efectivo como tomar la sopa con tenedor. Razonar las emociones es como usar una mecedora: ayuda a disfrutar o sufrir el tiempo, pero no lleva a ningún sitio.

El acceso a los parqués de la política municipal y supramunicipal, de la política autonómica y de la política estatal son ejemplos vivos de la sinrazón travestida de razón, y también merecerían ser objeto de un severo control de entrada. Demasiados fementidos en la política por la utilidad de esta como modus vivendi; demasiados advenedizos cobradores de favores; demasiados indocumentados guarecidos en el ejercicio político, porque esa dignidad no exige formación curricular alguna.

Hace lustros que sé que nuestros atrabiliarios representantes no han asimilado que el conflicto no puede sobrevivir sin su participación, la de ellos, y que comprendo sus reacciones en base a un pensamiento de Viktor Frankl, el padre del análisis existencial y de la logoterapia: Una reacción anormal ante una situación anormal es un comportamiento normal.

Pa matalos, que diría doña Rosalía, mi señora abuela paterna.