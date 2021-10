LA MIRADA DEL PASADO

En este país llamado España padecemos una mal llamada “Ley de la Memoria Histórica” cuyo objetivo es, precisamente, impedir que se tenga memoria de lo que fue la Historia. Una Ley que se empeña en borrar una parte de la Historia, es una Ley hipócrita y falsa que provoca enfrentamientos. La historia que se ha vivido y está escrita, para bien o para mal nunca se debe olvidar para no cometer los mismos errores. La izquierda gobernante ha implantado otra ley. La de Memoria Democrática. Para expulsar de sus ideas a los socialistas de nacimiento y corazón ¿Quién son los demócratas de la Memoria? ¿Los de izquierdas que recuerdan a los hermanos Machado? Manuel que cayó del lado nacional y Antonio en el otro bando, terminando su vida en el exilio. Con un poema. Chopos del camino blanco/álamos de la ribera. Y el poeta vivo recogió el verso del poeta muerto y completo un poema dirigido a su madre. ¿Qué tiene este verso, madre, que de ternura me llena, que no lo puedo decir, sin que el corazón me duela? Dos hermanos en distintos bandos, muchas historias repetidas demasiadas veces que quieren borrar de estas Memorias y olvidar que hubo buenos y malos en ambos bandos. Nada hay más peligroso que decir la verdad. Es tan difícil decir la verdad como ocultarla. Frente a los revanchistas totalitarios sin memoria, tenemos que decir la verdad, y preguntarnos, ¿Hasta cuándo van abusar de esta sociedad libre, los que propagan el odio? El odio solo hace daño al que lo tiene. ¿Por qué tenemos que soportar tanta memoria partidista? De odiadores. No admitamos que un hombre odie a otro para que el odio vaya recorriendo la sociedad entera. España tiene una Gran Historia, de los unos y de los otros o de los otros y de los unos…

Máximo de la Peña Bermejo. Málaga