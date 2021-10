Tiene Málaga muchos proyectos en marcha que transformarán su fisonomía: Semipeatonalización de Carretería; barrio de Lagunillas (Edusi); hotel de Moneo; cauce del río Guadalmedina; parcelas de Repsol; VPO Martirios; restricción del tráfico por la Alameda; soterramiento del tráfico en Cánovas del Castillo y paseo de los Curas; plan de carriles cici; biblioteca Limonar; plan de Reforestación... no pienso contar la Torre del Puerto, que deseo se quede en una pesadilla, ya que aún no hay ladrillos puestos. Seguro que me dejo algo atrás.

Algunos proyectos serán punteros, otros trasnochados, otros inconclusos, otros humo… Lo que es cierto es la división que ocasionan muchos de ellos entre sus habitantes. Falta claridad, falta publicidad para el debate y se presentan como consumados y dispuestos a ejecutar, curiosamente, los más grandes y vistosos que requieren de grandes inversiones y contratos.

El parné siempre ha sido brújula de muchos sin mirar en daños colaterales, arda Troya, arda Málaga. La división y la herida que queda de buena parte de muchos proyectos ejecutados y por ejecutar en la ciudad y su pueblo, luego sigue sangrando (así como los que no se ejecutan y que son urgentes) y se tornan irreparables por no haberlo hablado en su momento y haber dado por bueno lo que por interés partidista se hizo ver que era un interés colectivo. Y así se rompe la ciudad irremediablemente, como muchas de nuestras familias, que parece que ni el tiempo conseguirá reparar. Y mientras los días nos parecen poca cosa, el adiós de ayer ya tornó en adiós eterno.