Soy un firme aficionado a los experimentos sociológicos con la gente de mi ciudad. La amo tanto que, a veces, tengo que criticarla porque criticar algo no es odiarlo, sino todo lo contrario (¡cálmese, malaguita!). Y, en otras ocasiones, no tengo más que rendirme a la evidencia nada científica de que la ciudad y sus habitantes, entre los cuales me incluyo, conforman a veces un pueblo grande, como esas ciudades señoriales de mi Andalucía en las que los domingos del siglo XX uno se vestía con lo mejor que había en casa para oír misa, pasear por cualquiera de las alamedas que se repiten ad aeternum en esta región y luego tomar el vermú y flirtear un poco, aquello que tolerasen los faros morales del lugar, que habitualmente eran los peores (y siguen siéndolo, aunque no lo sepamos), y las buenas costumbres. Y Málaga es cuna enorme de contradicciones, de contrastes, en un momento uno se quiere comer a bocados esas tardes de otoño en las que el sol se derrama por las paredes de edificios de todos los colores y otras, ay, la Málaga que menos nos gusta nos sume en un hercúleo abrazo de sombras. Y es que mucha smart city, muchos nómadas digitales que van a venir aquí a convertirnos en una capital internacional de la leche, mucha palabrería importada de repeinados anglosajones, pero luego abren dos hoteles en La Equitativa y allí está hasta el Peñita, incluido, claro, este que les habla. Ya lo había visto con el precioso hotel que Soho Málaga ha abierto en la torre de La Equitativa, ese edificio que nos ha costado querer, porque sus muros engulleron el palacio de los Larios, pero que ahora es santo y seña de un Centro Histórico que se nos hace más extenso para darse la oportunidad de sobrevivir. Lo mismo pasó con el Soho Boutique Equitativa: decenas de fotos subidas a las redes sociales de malagueños que se han acercado hasta ese mirador de categoría para inmortalizar la calle Larios desde una nueva perspectiva. Claro, ahora esas imágenes nos muestran a nuestra calle más querida con esos armatostes del ‘Bosque de la Navidad’, o como carajo se llamen: es realmente difícil ver la vía de nuestros anhelos sin nada, desnuda y brillante en toda la belleza virginal con la que fue concebida. El caso es que aun así está bonita. Amigos míos compartieron estas imágenes, como digo, en Facebook o Instagram y se dieron una vuelta por ese hotel. En el edificio que soporta esa aguja malaguita que rasca la barriga del cielo, no en la torre, Only YOU ha abierto un cinco estrellas. El cuarto de la ciudad tras el Miramar, el Castillo de Santa Clara y el Posada del Patio. Fue el viernes, 15 de octubre. El caso es que hay dos restaurantes, uno llamado Carmen y otro, Lola, que quieren ser referentes culinarios de calidad y atraer al malagueño de a pie con sus viandas. Y allá que fui ese viernes, el mismo día de la inauguración, en lo que supuso una repetición de la estampa de malagueños de todas las épocas ante cada innovación que acogía la ciudad: alguien como yo, seguro, se acercó a ver calle Larios el día de su inauguración, o la Casa Consistorial o el edificio del Banco de España o el Hotel Miramar, en la época Príncipe de Asturias. Y subí hasta la séptima planta y, junto a esa piscina panorámica (o infinity, que dicen los malagueños más cool), me senté, degusté una cerveza y retraté estampas ignotas, pues nunca he disfrutado de esa perspectiva. Una era la imagen del Puerto y la Farola (a punto de ser engullida, ay, por el rascacielos en ciernes), y lo mismo hice con la torre de la Catedral, y muy cerquita estaba su vecina, la de San Juan; con la manzana del Málaga Palacio, al que los resabios de mi mente infantil otorgaban cinco estrellas pese a tener cuatro; traté de imitar la foto con calle Larios, que se ve bien pero sale esquinada, y dibujé con otra instantánea las murallas de la Alcazaba que suben, curiosas y desordenadas, hasta el castillo de Gibralfaro. En todas estas fotos, tomadas en torno a las ocho de la tarde, un cielo azul crepuscular con tramas anaranjadas anunciaba a las claras el fin del verano y una fina brisa golpeaba la cara de los muchos que estaban en la terraza. El personal fue amabilísimo y, en el vestíbulo, decenas de malagueños (incluido un cronista que no desayuna, sino que toma el brunch) se arrebolinaban en torno a varias mesas e inmortalizaban el momento. Y pensé que allí estaba Málaga, la Málaga real. O una buena representación de ella, porque junto a mi polo barato había colonias caras y tipos sin un duro que, como yo, habían ido a retratar en una imagen de su móvil una ciudad que les duele, pero cuyos nuevos perfiles, aún no constatados pero ya incipientes gracias a la torre de la Equitativa recuperada para el Soho y para la ciudad, querían guardar para sí, en los archivos de sus móviles y en sus retinas. Son los mismos malagueños que el lunes pasado fotografiaban la Tribuna de los Pobres, preocupados, claro, por ver si la reforma la deja como estaba, tal y como se nos ha prometido; los mismos que, cuando pasan por Ancha del Carmen, se lamentan de la muerte de su empedrado. Esta es una de las pocas ciudades del mundo que pese a ser retratada casi siempre desde las mismas perspectivas sorprende, una y otra vez, a aquellos que la observan. Tras bajar de aquel mirador único, fui a ver al cómico Tomás García, que andaba el viernes 15 presentando su nuevo monólogo en La Cochera Cabaret (no se lo pierdan, por favor). Y en sus palabras reconocí a la Málaga de las fotos, una ciudad tan contradictoria y amable como difícil. Tal vez por eso la amamos tanto.