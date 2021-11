En el istmo de Curlandia, Lituania, se encuentra la bonita ciudad de Nida. Unos 40 kilómetros al sur de la famosa Kláipeda se encuentra esta ciudad turística del municipio de Neringa, en el punto más occidental de Lituania y de todos los estados bálticos, haciendo frontera con la rusa Kaliningrado. Allí nació hace 23 años un vitoriano de adopción como Tadas Sedekerskis. Llegó a Vitoria como una de las grandes promesas europeas de su generación (1998) con solo 15 años y ahora es el mejor jugador en rendimiento del Baskonia. El problema para Unicaja este fin de semana es aún mayor porque se trata de un tres de 2,06 metros que defiende de manera excelente y que está anotando con facilidad. Un tres muy móvil, de los que no hay muchos en el continente y que suelen hacer mucho daño a cualquier equipo, pero a este Unicaja más.

Su llegada a Baskonia no fue fácil, como relataba su padre Sigitas en la prensa lituana, Real Madrid, Barcelona y Lietuvos Rytas le querían en sus filas. Se eligió Vitoria porque parecía el mejor destino de desarrollo para él. En 2014, fue el máximo anotador del Campeonato de España Júnior, siendo todavía cadete. Ese mismo verano se convirtió en el segundo máximo anotador del europeo U16 con 21 puntos por partido. Tadas era un anotador puro. En 2015 debutaba en la ACB con apenas 17 años. Las lesiones se han cruzado en su camino y le han hecho pasar dos años para olvidar. Unas lesiones y una falta de minutos con el primer equipo que ha aprovechado para trabajar con mayúsculas. Como decía en el canal de Youtube Zoombados Kiroleros: «Cuando no jugaba trabajaba mucho en mi preparación física, con Luka Svilar, y en la técnica individual con Iñaki Iriarte». Su crecimiento físico mejoró su defensa hasta tal punto que este «Soldado de Dusko» pasó a ser diferencial en defensa. Ahora, recuperando su faceta ofensiva, se ha convertido en un jugador total. Tadas siempre lo ha tenido muy claro: «Cuando llegué era un jugador muy ofensivo y mucha gente no creía que podía defender. Cuando llegué al primer equipo sabía que lo importante y lo primero que tiene que hacer un jugador joven es defender y dar esa confianza al entrenador de que puedes defender y rebotear», comentaba.

En el camino se quedaron sus rizos rubios que tanto gustaban a su madre. «Estaba cansado y decidí raparme la cabeza aunque a mi madre le encantaban y todavía me dice que deje crecer el pelo, pero así es más cómodo». Su ansia de mejorar y trabajar todavía no está cubierta y tiene un claro referente: Thiago Splitter. «Un ejemplo, llegó de niño a Vitoria, consiguió llegar al primer equipo y ganar títulos. Después dio el salto a la NBA y ganó el campeonato». Eso sí, la NBA no le llama en exceso. «Siempre me ha gustado más el baloncesto europeo, no pienso en Estados Unidos. No suelo pensar en el futuro, me gusta vivir en el presente».

Dentro del capítulo de curiosidades llama la atención cómo consiguió consolidar su aprendizaje del español: «el reggaetón me ayudó a aprender español, me gusta, realmente me gustan toda la música menos el rap».

La BCL ha dado al Unicaja lo que estaba previsto, tres partidos plácidos para rodar al equipo y tres victorias con mayor descanso que la Eurocup, ahora hay que tratar de llevar esos beneficios a la ACB. La visita a Vitoria va a ser muy complicada. Los dos equipos comparten récord (3-5) y vienen de sumar tres derrotas consecutivas ante equipos de nivel parecido. Las lesiones en el Baskonia parecen equilibrar un poco ambas plantillas y la gran diferencia será el descanso, algo que los verdes no supieron aprovechar en Andorra. Unicaja prepara el partido desde el martes mientras que Baskonia todavía recibe esta noche en el Buesa Arena al Maccabi de Tel Aviv en un partido duro que empieza a ser vital para sus aspiraciones de estar en el Top 8 de la Euroliga. Suerte y poneos la mascarilla… Salva vidas.