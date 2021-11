El mundo parece estar en formato parrilla, literalmente, con volcanes e incendios y, figuradamente, con tanta amenaza: crisis climática, pandemias, hambrunas, apagones, desabastecimiento, dictaduras, conflictos… Pero nuestras tragaderas están más grandes que nunca: destinamos recursos para la mujer, los vulnerables, la naturaleza…, mas no pestañeamos si empresas y embajadas comerciales españolas y europeas recalan en otros países con mano de obra barata, sin garantías laborales, de salud, menores, mujeres, ni medioambientales, bajo regímenes antidemocráticos. Incluso cedemos nuestro conocimiento, ‘know how’, expertos (por no saber retener talento), suelo público y más, llevados por cantos de sirena. Pero no importa si salen algunas cuentas, aunque se dilapiden principios o cercene el futuro generacional, por no ser competitivos ante tales condiciones al cumplir con derechos y obligaciones bajo un marco constitucional.

Si fuéramos menos dependientes del exterior, podríamos ser más selectivos con quienes nos asociamos y practicar con el ejemplo (algo que parece estar en desuso) y aunque la autarquía suena retrógrado, el concepto de ser autosuficientes en la medida de lo posible, me parece importante. La especialización es buena en según qué y cuánto, pero diversificar y procurarnos unos mínimos de independencia en todos los sectores debería planificarse, por los hechos que estamos viendo ya. Pero nada ocurre porque todo pasa por obra y gracia de un aparato locomotor que se traga buena parte de nuestro dinero en forma de dinosaurio gubernamental sobredimensionado, sobreremunerado y superprotegido.

Nuestro Ayuntamiento tiembla en hermandad con otros por la sentencia del TC contra la plusvalía: recaudación, y los gobernados, quemados, arderemos por San Juan en sus hogueras de vanidad y autocomplacencia.