Luego dicen que la burocracia es lenta. «El lunes me pongo con lo de la plusvalía», dijo la ministra María Jesús Montero en el congreso del PSOE de Torremolinos. Y la gente se echó a aplaudir como se aplaude un gol de un hábil defensa. Como se aplaude a quien salva a un náufrago, como se aplaude al que canta una bella canción. Oiga, que está hablando de impuestos nuevos. A ver si se enteran. Pero era un mitin. Y al mitin se va a aplaudir.

El Gobierno le enmienda la plana al Tribunal Constitucional e instaura, de aquella manera, de nuevo, las plusvalías. Plusvalía la pena haberse ahorrado años de recursos y sentencias contradictorias. En España no somos muy hábiles para cobrar impuestos pero sí para instaurarlos. Menos mal que el Ejecutivo se ha apresurado a declarar que nadie pagará plusvalías si la venta es a pérdidas. Bueno, es una manera de establecer lo que podríamos llamar bonificación por transacción ruinosa. Estamos ante el único caso de «el que pierde, paga». Los que ganan son los ayuntamientos. No se les corta la gran vía de financiación que tienen, una de ellas. Estos días, los alcaldes presentan las costosas iluminaciones navideñas quejándose de que ya no van a ingresar dinero por el impuesto de plusvalías. Que están arruinados, dicen. Es la segunda vez que escribo de plusvalías en una semana, lo cual solo puede significar que quiero perder lectores, aunque sí usted ha llegado hasta esta altura de la columna es porque le interesa el tema o tiene aún café. Dónde se ha visto tomar café sin leer una columna, ya sea sobre la plusvalía, la pugna Casado-Ayuso, la decadencia de Occidente o la escasez de suministros. La plusvalía del café es la energía que nos proporciona.

Al único alcalde que no le importa el impuesto de plusvalías es a García Albiol, que ya no es alcalde de Badalona merced a una moción de censura. A Albiol la política municipal le ha salido a pagar. Con el cargo. Dice que volverá a presentarse en las próximas municipales. De plusvalías no habla. Está el hombre como para prometer impuestos. Es más de mítines.