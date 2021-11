Seguramente, calladita estoy más guapa. Si hablo, muestro mis convicciones y doy pie para juzgarme, etiquetarme, acompañarme, vilipendiarme, elogiarme… en definitiva, exponerme en público con lo que conlleva: señalarme. Si me callo, siento que estoy faltando a la finalidad de nuestra propia existencia, porque las ideas y los pensamientos silenciados no trascienden en avances para el propio ser ni para la sociedad. Detecto cierta animadversión de mucha gente a ofrecer opiniones o puntos de vista. Algunas personas se muestran ‘en petit comité’, pero otras nada, quizá les resulta imposible seguir el ingente entramado de asuntos como para poder hacerse una opinión objetiva de tantos temas, quizá duden del respeto y tolerancia. Lo que sí resulta asombroso es ver cómo algunas parecen quedar abducidas por ciertas corrientes o tesis sobre según qué asuntos, repitiendo mantras que, en ocasiones, contienen argumentos ‘peregrinos’. Esta ciudad no para de copiar modelos obsoletos: de urbanización, de supuesta sostenibilidad, de sórdido turismo de masas, de gestión de recursos, de desarrollo sectoriales… No avanzamos en recuperar tanto bosque perdido, zona verde no proyectada, en alternativas seguras de transporte sostenible, empeñarse en avanzar con el ladrillo y autovías como pulmón del desarrollo y recuperación hasta el punto de querer hacerlo todo icónico, proyectándolo en la plantación de un ‘Moneazo’... seguido de la Torre del Puerto, para el que empleará el Ayuntamiento nuestros recursos en conseguir lo que rechazamos. Como siempre, concluyo pensando que en la educación está nuestra libertad para discernir con rigor y ética y compartirlo para sumar entre todos, y me suele suceder que termino hablando y tomando partido, y aunque ya me ha pasado alguna factura, siento el gusto de sentirme viva y libre, porque no somos más esclavos de nuestras palabras como de nuestros silencios.