Se acercan elecciones en Andalucía. Esta frase que acaba de leer será siempre cierta. Incluso si se escribe el día después de las elecciones. Se habla de otra cosa. Y sin embargo predomina en la conversación mediática y política en Andalucía el hecho electoral. A Juanma Moreno le da miedo gobernar con Vox, al PSOE le da miedo que Espadas no tenga tirón, a Ciudadanos le da miedo desaparecer y a Vox que se les pase la coyuntura y los populares pudieran no necesitarles. La izquierda no teme la división, si la temiera no se dividiría. Pero ojo con los clichés respecto a la división: la derecha ha alcanzado el poder en Andalucía cuandos se ha presentado dividida: (PP, CS Y Vox). Tres listas. Casado quiere un pronto test electoral en el sur para que el ambiente le sea aún más propicio y las encuestas le sonrían más. Pero el que sonríe es Tezanos, que persiste en publicar encuestas que dan aún ventaja a los socialistas. La política más valorada -según el sondeo de ayer- de entre todos los políticos de España es Yolanda Díaz, que no tiene partido y el carné del que milita lo esconde. El sondeo nuestro de cada día dánosle hoy.

El audio de Juan Marín, que no calla, ha dinamitado la legislatura y ha metido presión al PP, que seguramente hará lo que tenía pensado: convocar en primavera. Pero antes, los populares tienen congreso regional, o sea, puesta a punto. Los socialistas sin embargo están en plena organización de primarias y congresos y va a ser salir de eso con los cuchillos ensangrentados y tener que hacer las listas electorales. No es bueno ir a hacer la compra con hambre ni elaborar las candidaturas con sed de venganza. El Gobierno andaluz, que es en sí mismo una novedad después de treinta años, no logra dominar la sensación de fin de época, paradójicamente. Y tildándose de Gobierno del cambio. Pero es más bien fin de legislatura. Tal vez un prólogo para lo que pudiera ser un Gobierno con poder real de Vox, manejando consejerías y presupuestos. Se acercan las elecciones.