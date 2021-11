LAS CLAVES DEL ÉXITO, SEGÚN PABLO ISLA

Han tenido un amplísimo eco en la Prensa las palabras pronunciadas por el CEO de Inditex en la XXIII Reunión Nacional de Cirujanos, referidas a la sostenibilidad de las Empresas. La cultura de la «pequeña empresa», a la que se ha referido Pablo Isla en su intervención, así como su mensaje de que «un buen líder es el que une», ha sido lo más destacado por los medios, que han debido entender que un gigante como es hoy día Inditex no ha perdido sus señas de identidad y su origen, con un buen patrón al frente como lo fue su creador, Amancio Ortega, y como lo es ahora Isla, su hombre de confianza, que ha catapultado a la Compañía al liderato mundial. Sin embargo, lo que la Prensa no ha subrayado ha sido lo que el «líder» actual de Inditex considera las claves del éxito, como el incorformismo, la superación, la autoexigencia, el compromiso, la humildad, la excelencia, el equipo, la ética, el espíritu emprendedor y la pasión. Siendo, desde mi punto de vista, el equipo, en primer lugar, y el compromiso, la pasón y la búsqueda de la excelencia, los factores primordiales sin los cuales ningún proyecto empresarial puede llegar a buen puerto. Enrique Stuyck Romá málaga como este sol Como este Sol que ahora me calienta existen en la Vía Láctea 170 mil millones. Una barbaridad. Ahora mismo tengo que revisar mis cifras para poder afirmar que no es un error. Y para deshacerme aún más en asombro añado que galaxias como la Vía Láctea existen unos 100 mil millones. Detrás de este cosmos maiúsculo asoma su creador. Y me dice tranquilo. Así de grande es la realidad.Y si hablo contigo «Yo el Inmenso», es para que caigas en la cuenta de la fabulosa fiesta que os tengo preparada a todos en la casa del Padre cuando vengáis a mejor vida. Imagínate. Por ahora como mejor práctica procura amar a todos tus semejantes tanto que Yo les amo .

Pablo Osés Azcona. Málaga