Bueno, son cosas que pasan, y así hay que tomárselas. Que, a mí, a Teo I el Grande, me diga la individua esta no sé qué de la testosterona, pero ¿quién se ha creído que es? Primero, no tiene ni puñetera idea de lo que es un partido y un secretario general. Claro, ella no se sienta aquí. Y, segundo, eso de decir que Pablo reconoce que me ha entregado todo el poder, pero ¿de qué va? Eso no es lo que quería decir Pablo, es que esta chica todo lo trastoca. Ya una vez se fue, después la rescatamos del océano, la tuvimos que destituir de portavoz del Grupo Parlamentario, se ha vengado con el libro ese, indeseable, y después tiene el atrevimiento de conceder entrevistas y de ponerme a parir. Pero lo que no sabe esta es que yo sí sé quién soy, e ignora de lo que soy capaz, ya telefoneé a algún medio para decir que cómo la llaman para una interviú, también es que los periodistas son para darles de comer aparte. Menos mal que Pablo me entiende. Otra cosa es que se nos junte el hambre con las ganas de comer. Mira, que ahora arrecia la marejada con Isabel, otra que tal baila, pero ¿qué quiere esta mujer?, ¿de qué presume?, ¿se siente la reina de los mares? Pues ni naranjas de la China. Ya está bien de esas ínfulas, ¿o es que no tiene techo?, ¿no le basta la Comunidad?, ¿también quiere el partido del… madroño?, ¿y después el sillón de mi señorito? No me valen las comparaciones. Porque Pablo, cuando se abrió el melón, se presentó, pero solo cuando se abrió el melón, y ahora no se ha abierto el melón, señora, y que no me diga que no ha dicho que quiere la presidencia del partido… pero si es que todos sus pasos de ballet apuntan a eso, ¿a mí me va a engañar?

Después, que el sospechoso habitual la tema porque le ha ganado en la capital, a él y al Sabihondo, eso no me vale. Pero es que los medios no ayudan, por Dios, bueno, no todos, menos mal. Sucede que no he podido encontrar otra Génova, otra sede quiero decir, no es fácil, entiéndaseme. Pero, bueno, yo sé que en todo canasto hay manzanas podridas, lo que pasa es que son dos mujeres que vaya tela telita. Vamos, que les voy a dar guerra, y como se meta el gallego en la pelea, que ya se ha metido, que me he dado cuenta, hablo con Soraya y hago arqueología.

Porque ¿quién paró lo de Murcia?, la pinza de PSOE y Ciudadanos la desactive yo, el menda, cual tedax. Vale, ella frenó el comando Madrid con MAR, pero es que hay más historias que no trascienden, hasta en el sur. Encima, Villarejo largando, la Gürtel, esto y lo otro, el Arnaldo… Pero los genoveses no cejamos, ¡por estas! Hay hasta algún listo que parafraseando a Guy Mollet dice que esta es la derecha más tonta de Europa, ¡joder!, es la derecha que tenemos, la que hemos construido, pero es que nos la estamos cargando. ¿Y Vox? Ya sé que ellos van a lo suyo, de hecho, en Andalucía, es que no paran, que quieren elecciones… ya, pero da la casualidad de que serán cuando tengan que ser, aunque Juanma no echa una mano, ya en su día estuvo con la jugadora de la NBA, pero es que no da puntadas sin hilo, ¿sabes una cosa?, como me harten mucho voy a contar lo que he encontrado, ¿o es que se creen que la Cospe fue la única que investigó?, yo tengo cosas… pero ¿cómo era eso?, después de mí, Sansón y los filisteos. Y te digo más, a Pablo hay que comprenderlo, es como es. Por eso se ha dejado la barba, aunque no sea cerrada, no podemos pasar de Fraga a Macron del tirón y, además, no sé si funcionaría aquí, somos muy especiales los españoles, ¿o es que no hemos votado lo que hemos votado?, entonces toca aguantarse. Pues eso.

Lópe de Vega dejó dicho:

Yacen en este mármol la

blandura,

la tierna voz, la enamorada

ira,

que vistió de verdades la

mentira

en toda acción de personal

figura;

la grave del coturno

compostura,

que ya de celos, ya de amor

suspira,

y con donaire que, imitado,

admira,

del tosco traje la inocencia

pura.