LOS AUTÓNOMOS LIGAN MÁS QUE LOS FUNCIONARIOS

Ahora que todo va sobre ruedas, no quiero dejar pasar la oportunidad para agregar mi granito de arena en esta bonanza que nos embarga. No quiero que me digan que no tuve nada que ver en este bienestar que el abdomen nos aumenta. Bien, aquí voy: «Si te haces autónomo, nunca te pondrás malo del todo. Sin embargo, los funcionarios a menudo están enfermos completamente. Si te haces autónomo, cogerás tantas vacaciones como quieras. Sin embargo, obligatoriamente, los funcionarios solo tienen un mes al año, más permisos y moscosos. En fin, ¡bazofia! Si te haces autónomo, tendrás la admiración, el respeto y la apreciación de toda la sociedad. Pero si eres funcionario, tendrás la desaprobación y el menosprecio de todo el mundo. Por eso todo el mundo aconseja a sus hijos que se hagan autónomos. De hecho, está comprobado que siendo funcionario se liga menos que siendo autónomo. Si te haces autónomo, trabajarás las horas que quieras y te podrás ausentar del trabajo tanto como quieras. Sin embargo, los funcionarios están sujetos a un estricto horario, a la vigilancia por parte del mando superior, a decir sí señor todo el rato y a rendir cuentas». Bueno, con esto espero haber depositado mi granito de arena al hecho de que es bueno ser autónomos...

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga