Empiezo este artículo con el deseo de que la vuelta relativa a la normalidad que hemos vivido en los últimos dos o tres meses no sea un paréntesis pandémico destrozado, ahora, por la variante coronavírica ómicron, nacida en Sudáfrica pero felizmente rebautizada con una letra del alfabeto griego con el fin de no contribuir a la estigmatización de los países, algo que España suele sufrir, merced a la leyenda negra que, queramos o no, existe y ha hecho mucho daño. En estos meses brevísimos hemos vuelto a ver tronos en las calles, aglomeraciones en la inauguración de las luces de Navidad, gente saturando los alrededores del Jardín Histórico-Botánico de La Concepción para asistir a ese espectáculo de luces y sonido que, según dicen, tiene gusto (yo no lo he visto, hablo de oídas tras haber informado de las críticas de ecologistas y de la oposición). En estas últimas semanas hemos vuelto a ir a La Rosaleda o al Carpena para ver al Unicaja, hemos paseado por las calles del Centro y comprado en sus comercios, hemos cenado o comido en sus restaurantes, hemos relajado la férrea disciplina salvadora de llevar siempre mascarillas y respetar la distancia de seguridad y los eventos de todo tipo, desde los literarios a los musicales pasando por los sociales, han vuelto a celebrarse en un dulce aterrizaje hacia esa nueva normalidad que es como la antigua pero con más grados de asepsia y, en algunos casos que conozco, un poco de paranoia. Es normal, oigan, bastante hemos pasado, viendo cómo solo en la capital han muerto más de setecientos de sus vecinos y miles de personas lo han pasado realmente mal. Pero he aquí que la ciudad que se desperezaba tras el infausto sueño, con pesadilla incluida, de año y medio generado por el coronavirus, ve cómo para este puente de diciembre, de La Inmaculada o la Constitución, como prefieran, las reservas hoteleras vuelven a caer desde las muy buenas previsiones turísticas, que ya hay incertidumbre de cara a Navidad y la fiesta se nos ha aguado, alguien ha apagado la música y ya no podemos seguir bailando. Algunos hemos dejado el matasuegras sobre la mesita de noche y volvemos a mirar con preocupación cuál será la senda que siga esta nueva variante a la que, de momento, ya miramos con mucho respeto merced a las palabras de cautela insufladas por los científicos. Hay quien ha dicho que se trata de un castigo a la insolidaridad de Occidente con los países menos desarrollados. Y yo lo suscribo. O nos vacunamos todos o no salimos de esta. Tampoco entiendo bien por qué existe gente aquí en Málaga que aún no se ha vacunado, pero de todo hay y, cuanto antes usemos las armas que tenemos para defendernos del bicho, antes saldremos de esta enorme pesadilla que nos va a obligar a convivir con el virus durante varios años, a adaptarnos a él, a ser flexibles. Esto último me lo dice el pregonero y maestro de comunicadores Coco Jurado, quien derrama bondad e inteligencia, en una cena en la casa hermandad del Sepulcro, donde hace dos viernes se presentó el último trabajo de Jesús Díaz, escritor y hermano mayor de la Soledad de San Pablo (qué belleza la de esta talla). Se trata de ‘La penitente perdida’, de Ediciones del Genal, un nuevo libro para ese género tan malaguita que es el thriller cofrade. No se lo pierdan. En el Sepulcro hay un par de cuadros de Antonio Cantero: en uno, entre trazos magistrales y nerviosos, se adivina el Ayuntamiento y en el otro, la perspectiva es de la calle Molina Lario desde la plaza de la Marina. En un principio no recuerdo quién es ese pintor, pero luego caigo en que Alfonso Vázquez le dedicó un ‘Mirando atrás’ a ese talento puro que es Cantero, y yo que me alegro. Mi reencuentro feliz con su obra me recuerda el descubrimiento de la poesía de Jorge Villalobos, poeta marbellí que ha ganado varios premios de fuste y que desde el descaro de sus 26 años sigue conquistando lectores con esos poemas larguísimos, alambicados y existencialistas que carga a cada verso con la dosis justa de melancolía. También he degustado esta semana ‘Animal azul’, la nueva plaquette del poeta, escritor, periodista y columnista de esta casa Juan Gaitán: es una delicia leerlo, casi me parece verlo reflexionar como en nuestras comidas mensuales en Santiago acerca del silencio, del manantial eterno del que fluye la poesía y de la existencia y la muerte. Pienso en ello mientras escribo su reseña. Recorro las calles con el eco de los poemas de Villalobos y Gaitán en la cabeza y constato que el frío ha venido para quedarse. En las vísperas del Puente de la Inmaculada pienso en otros puentes de años anteriores, cuando el precipicio quedaba lejos y la guadaña del coronavirus aún aguardaba abandonada en un sótano de Wuhan. Recuerdo aquel puente en el que mi prima Mayte vino de Calpe y celebramos felices la dicha de reencontrarnos en Málaga. Recuerdo comidas en los Baños del Carmen con amigos a los que adoro como Nacho e Isa. Recuerdo el sol de la tarde escapándose por el punto de fuga de un cielo añil. Recuerdo las risas calientes de ternura y vida de Sergio Lanzas y María Antonia Delgado, de Lola Calvillo y José Luis Mejías, gloria del Carnaval de Cádiz que tenemos en la ciudad. Recuerdo a Marina y a Auxi. Miro a mis amigos y creo que este frío es, como la variante ómicron, algo que pasará pero no nos sobrepasará. En todo eso pienso ahora, cuando deseo que Antonio Cantero pueda volver a pintar a la Málaga alegre que siempre fue, a la Málaga viva, a la Málaga que ahora se agita en mi memoria, y que en unos meses volveremos a ver palpitar, si todo sale bien.