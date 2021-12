La caja de cartón con la que cada año nos agasajan las calendas de diciembre viene repleta con cuarto y mitad de más de lo mismo y demasiadas pocas sorpresas.

El puente de la Constitución, envuelto en papel del BOE, arranca con más de puente que de Constitución, tal y como era de esperar. A fin de cuentas, el español es muy de puentes, y también de coger el coche, aunque sea para darle una vuelta a la esquina. Por mucha crisis económica y sanitaria que nos aceche, al español, mientras le queden tres duros para tomarse una caña fuera de casa, bien le parece que la vida sigue.

La Constitución, sin embargo, estar, lo que es estar, sigue estando, pero su halo de incuestionable salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas queda ya más que ensombrecido por una casta política sin calidad ni carisma que, juramentada a lo puramente partidista, emerge desde hace tiempo como la peor que ha padecido la democracia. Esto es: políticos sin profesión que, arraigados como lapas a los privilegios presentes y futuros que se derivan de los escaños, han degradado todo sentido de Estado y perdido toda vergüenza frente a los rubores de esas hemerotecas en las que donde dije digo, digo Diego. Una calaña tan diversa ideológicamente, pero, al mismo tiempo, tan profundamente homogénea en lo que se refiere a la defensa y sostén de sus ventajas, que nos hace elegir entre susto o muerte cada vez que nos vemos con el viejo bipartidismo en una mano y con los múltiples reinos de minorías y taifas parlamentarias en la otra.

No obstante, el puente de la Constitución trae también consigo ciertos linderos olvidados que conviene recordar: ¡Ahora! ¡Ahora es cuando ustedes pueden colocar los belenes, las luces de Navidad y todos los adornos que se les antojen! ¡Ahora y no en agosto! ¡Que son ustedes el ansia viva! Polvorones caducados me he encontrado ya en las superficies de algunos centros comerciales, y mira que dura un polvorón.

Pero eso no es todo, diciembre no ha hecho más que empezar. En el fondo de la caja veo varios viales de la tercera dosis por los que, al final, seguro que se parten la cara hasta los más férreos capitanes de los antivacunas. Porque una cosa es invocar al diablo y otra muy diferente verlo venir de frente. Ya saben: cuando resulta que te van a rasurar la barba con navaja y sin espuma es cuando optamos por aflojar las consignas y confesar que quizá, tal vez, no seamos del mismo Bilbao, como decía el chiste de Eugenio.

Y ya en una esquina, casi al fondo de la caja, me topo también con varios profetas de las nuevas olas, algún que otro eco de las heridas frescas con las que nos marcaron los confinamientos y muchas ausencias para envolver la Navidad inminente: una Navidad donde más de una silla quedará vacía a fin de evocar el recuerdo de aquellos que estuvieron y ya no están, pero en la que, sin duda alguna, habrá que brindar a corcho disparado, celebrando nuestra presencia y la de tantos otros que, agarrados a la vida, aún siguen respirando. Habrá que brindar, sí, habrá que brindar, nos dejen o no.

Las cenas de empresa quedarán en entredicho, y las reservas de la hostelería en el aciago sostén de la cuerda floja, o tal vez no. No obstante, son los números de las incidencias en lo sanitario los que suben mientras los ánimos bajan. ¿Qué nos quedará por ver?

Pero es tal que así, en mitad de este vasto piélago de incertidumbres, cuando nos daremos cuenta de que siempre nos aguardará, firme e inamovible, esa sencilla figura de un niño envuelto en pañales. Una figura que protagonizará, lo quiera o no la pandemia, la noche del veinticuatro. Una figura que hará converger en los hogares, de una manera u otra, confinados o no, lo poco o lo mucho que nos dejen ser y seguir siendo. Una figura que llevará consigo la llama del encuentro, la llama del amor, la llama de los que estamos y de los que se fueron, la llama de una firme esperanza de salvación que, entre el cielo y la tierra, se seguirá alzando, queramos o no, por encima de toda sombra.