EL BOLSO DE LAS REINAS

No se sabe bien porqué y para qué, pero lo cierto es que las mayorías de las reinas suelen llevar a las recepciones un bolso o un bolsito, según el caso, con o sin cadenas, según, también. Se sospechaba que no llevaban nada dentro, que se trataba más bien de un elemento mas del vestuario o de un complemento. Se sospechaba, hasta ahora, hasta que se le ha caído a Doña Leticia en una recepción en Suecia, y ha salido volando todo lo que llevaba dentro. Pero en un alarde de reflejos la reina ha reaccionado agachándose rápidamente para recogerlas del suelo aunque no ha podido ocultar, por lo que ha transcendido, que llevaba, entre otras cosas, el móvil y un pinta labios. Se sabía que a la reina Isabel II el bolso de Inglaterra le servía para hacer determinadas señales a sus ayudantes, pero se desconocía el uso que le daba nuestra reina. Parece que no llevaba llaves, cartera o tarjetas de crédito, por pura lógica, y resulta razonable lo del pinta labios, pero el móvil... No, no creo que fuera el móvil lo que saltó del bolso de doña Leticia. Podría parecerlo, pero no, no lo creo.

Enrique Stuyck Romá. Málaga