Hubo una época, ya lejana, en la que cualquier viaje para conocer bien la India y sus tesoros debía incluir, en primer lugar, aquel bellísimo mausoleo que el Shah Jahan mandó construir en Agra, entre el 1631 y el 1653. Durante muchos años se necesitó el trabajo diario de más de 20.000 artesanos. El emperador quería honrar la memoria de su esposa, la egregia Muntaz Mahal. Sería también la última morada de ella. Taj Mahal significaba ‘La escogida del palacio’. Fue el fruto espléndido de la pasión por su consorte de aquel quinto soberano de los mogules. Sigue siendo considerado uno de los más emocionantes edificios de la historia. Y sigue alimentando con algunas de sus magias primigenias a un segundo Taj Mahal: el gran hotel de Bombay. Lleva el mismo nombre que el mausoleo. Con el paso del tiempo se convertiría en el mejor hotel de Asia y la joya de esa bulliciosa y vibrante ciudad. Como habrán observado, me he resistido a utilizar los nuevos nombres de ésta: Mumbay o Mumbai. Me recuerdan a una conocida marca internacional de desodorantes. Por lo tanto, seguiré utilizando el que he usado toda la vida: Bombay.

El segundo Taj Mahal, ese gran hotel, se convirtió, a partir de 1904, en el hotel que ennoblecería a cualquier buen viaje turístico a la India. Casi intercambiable con el primigenio monumento regio de la emperatriz. Hacía muchos siglos que los belicosos antepasados del creador del primer Taj habían invadido el fértil y cálido subcontinente hindú. Llegaron un día desde lejanas y ásperas estepas del Asia Central. Por otra parte, los antepasados de los creadores del gran hotel de Bombay --inmediatamente bautizado por los súbditos del British Raj como ‘The Taj? – provenían de la antigua Persia. Ya hacía siglos que la comunidad de los Parsis se había establecido en los alrededores de Bombay. Fueron siempre admirados como unos excelentes comerciantes. Además de destacar como unos experimentados armadores. Con una probada capacidad para la navegación por aquellos mares, no siempre amistosos. Sus ágiles embarcaciones, en no pocas ocasiones les permitieron huir de las persecuciones que asolaron su país de origen, donde se les prohibía la práctica de su religión, el Zoroastrismo. En la India, a pesar de las profundas diferencias culturales con la potencia gobernante, la Gran Bretaña, los Parsis se convirtieron en aliados muy eficaces, incluso imprescindibles, de la administración colonial. Y, por supuesto, de los poderosos intereses comerciales británicos. Éstos convirtieron a lo largo del siglo XIX a Bombay en una gran ciudad. Engalanándola con la mejor arquitectura de la Inglaterra victoriana. Era aquella una metrópolis que deseaba fervientemente ofrecer a sus visitantes un gran hotel. Y sobre todo que éste no tuviese nada que envidiar a los grandes ‘Palaces’ de Europa o América del Norte. Lo consiguieron.

Es cierto que lejos de allí, en otro importante eslabón de la cadena de enclaves asiáticos al servicio del Imperio Británico, en la ciudad de Singapur, ya destacaba una familia de origen armenio, los Sarkies. Habían inaugurado el 18 de noviembre de 1896, un espléndido hotel, en un estilo entre victoriano y renacimiento. Lo llamaban el Hotel Savoy de Singapur. Hasta el día de hoy, el hotel llevaría con gran dignidad el nombre del que fuera el fundador y primer gobernador británico de aquella colonia: Sir Stamford Raffles. Aguijoneado por el éxito espectacular del flamante hotel, un importante empresario de la comunidad parsi de Bombay, Jamsetji Tata, decidió que Bombay, en un día no lejano, lo superaría. Así fue. Gracias a un titánico esfuerzo financiero, el Taj Mahal abrió finalmente sus puertas en 1904. Pronto fue obvio que el Raffles de Singapur tendría que ceder el cetro como el primer gran hotel de Asia al augusto Taj Mahal de Bombay. No en vano, Mr Tata, convertido en un muy perspicaz hotelero, se había recorrido los grandes hoteles de Europa, en búsqueda de ideas y soluciones. Y también para adquirir, en los mejores anticuarios de Europa, refinados objetos de arte y muebles para su establecimiento. Como el estilo del Raffles triunfó como un excelente ejemplo de arquitectura hotelera renacentista, adaptada al sudeste asiático, el señor Tata decidió no ser menos. Encargó el proyecto de su futuro hotel a un famoso arquitecto francés de la época. Agobiado por los problemas de la distancia y las dificultades en las comunicaciones y ante un proyecto de esa envergadura, el ilustre arquitecto decidió dejar su estudio parisino y afrontar las vicisitudes de una larga estancia en Oriente.

Tragedia. En el momento de pisar las obras el arquitecto descubrió que sus planos habían sido interpretados fielmente solo en parte. Había un problema: el hotel se estaba construyendo con su orientación al revés. La fachada principal miraba hacia una calle lateral, en vez de orientarse hacia la bahía y el arco triunfal de la Puerta de la India. Incapaz de resistir este desastre, el ilustre arquitecto se suicidó.

A pesar de este percance, el Taj se convirtió pronto en el centro obligado de la más brillante vida social de Bombay, alcanzando rápidamente una merecida fama como el mejor hotel de Asia y uno de los mejores del mundo. Y, por supuesto, fue clamorosamente considerado el ‘primus inter pares’ entre el Raffles de Singapur y el Peninsula de Hong Kong.

Para Concha, mi mujer, y para mí, nuestra primera llegada al Taj fue deslumbrante. Además de totalmente accidental. En el sentido más literal del adjetivo utilizado. Todo fue gracias a la amabilidad del gran Cesare Romiti, el futuro director general de la FIAT, entonces presidente de Alitalia, la compañía aérea de bandera del estado italiano. Fiel visitante de Marbella y cliente de Los Monteros, (donde yo trabajaba en la década de los setenta y en los inicios de los ochenta), nos había invitado a participar en el vuelo inaugural de Alitalia entre Roma y Tokio. Problemas en uno de los motores del flamante DC-10 en el que viajábamos nos obligaron a pasar una noche siniestra en el aeropuerto de Teherán. En la siguiente y también complicada escala, en Bombay, el comandante decidió que era conveniente esperar la llegada de otro avión que vendría desde Roma.

Los directivos de Alitalia decidieron invitar al legendario Taj a los participantes de aquel complicado vuelo inaugural. Además tuvimos la buena fortuna de ser alojados en la mítica ala primigenia del hotel. La creada por aquel ‘gentleman’ genial, Jamsetji Tata. Un personaje que podría haber salido de una novela de Kipling. Ya en la mañana siguiente, cuando el sol del amanecer hacía brillar las aguas tranquilas de la bahía como una lámina de oro y fuego, me di cuenta de que después de costosas reformas, la entrada del hotel finalmente había sido cambiada.

Creo que debe ser un maestro, el gran René Lecler, la máxima autoridad en el mundo de los grandes hoteles de este planeta, el que tenga la última palabra. Para ello, lo cito con gratitud y reverencia, en este el párrafo que le dedicó al Taj en su libro sagrado: The 300 Best Hotels in the World.

«El Taj es el Taj y creo que nunca podrá ser imitado. Se puede escoger una habitación en la antigua galería o una, igualmente agradable, en la parte nueva. Personalmente yo escogería la parte antigua, con su majestuosa escalera, sus filigranas indias, sus impresionantes techos y con los ventanales a través de los que podremos ver la Puerta de la India. Una vez me dieron una suite en esa parte del hotel. Pude contar en ella 42 obras maestras como parte del mobiliario. El servicio es impecable, ya que el Taj tiene el ‘ratio’ de huéspedes y empleados más alto de Asia. Con seis espléndidos restaurantes, jamás se me ocurriría salir del hotel para cenar». Hasta aquí, las palabras del maestro René Lecler.