La verdad es que no tuve más remedio que decir que sí, ¿tú que hubieras hecho? Mi hermano, su mujer y mis sobrinos habían venido de Madrid expresamente a ver las luces -expresión que me gusta muy poco, pero bueno-, no a ver a su familia, no; mi mujer que achucha no veas tú cómo, mi hija pequeña que cogió un berrinche…, ¿quién es el valiente que dice que no? Pues eso, a la calle Larios, como todos, no vaya a ser que pasen lista y no estemos.

Fíjate que los casos de contagios están subiendo como un globo en el Parque si lo sueltas, pero nada, la gente no aprende, y hemos tenido más de dos mil muertos en Málaga desde que empezó la fiesta, y unos ciento sesenta mil contagiados, debe ser que necesitamos más. De los jóvenes no te hablo, que se creen inmortales; me refiero, incluso, a las personas mayores, todas al centro. Lo raro sería que el virus diera marcha atrás, pero somos unos colaboradores maravillosos, y nos lo agradece el bicho. Y el Gobierno, y los políticos en general, han aprendido que a la gente no se la puede tener en casa, porque se enfada y después no les vota, aparte de que fuera ilegal el confinamiento, como ilegal cerrar el Congreso, como ilegal poner multas que ahora hay que devolver, esa es otra, ahora a ver con qué autoridad le pone la Policía una multa a un ciudadano, se la pone el ciudadano al policía, y con la reforma de la ley de seguridad qué te voy a contar, la porra la llevarán los delincuentes… ¡Qué bien lo ha hecho la clase política!, ¡y qué bien lo estamos haciendo nosotros, los ciudadanos!, si es lo que yo digo, los políticos no son extraterrestres, aunque algunas veces lo parezcan, han salido de aquí, pero es menos expuesto meterse con los hombres públicos que con nosotros mismos, que nos linchamos unos a otros. Ya decía Einstein aquello de que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estaba seguro, así que toma nota. Pero lo importante es que el lenguaje políticamente correcto no consiente que haya opiniones disidentes del discurso dominante y entonces, qué pasa, pues que sí bwana, que se dice en suajili, o el silencio. Y después que las armas del miedo, la mentira y el señalamiento hacen efecto. Pero no estamos solos, España está acompañada. Europa ha dado pasos atrás, antes decían que éramos un gigante comercial, un enano político y un liliputiense en materia de defensa, ahora somos unas avestruces con la cabeza enterrada. ¡Ah!, y De la Torre y Teresa Porras disfrutando, que de eso también se trata, porque ¿qué seríamos sin las luces?, bueno, nos quedarían los museos, pero también la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndote la puñeta, vamos a decirlo todo.

Se me olvidaba, y CSIF dice que no se demonice a las decenas de sanitarios que se contagiaron en un almuerzo, 68 nada más, y una sanitaria que suelta que quienes les critican son los que van a ver las luces. Divino de la muerte. De demonizarlos nada, hombre, un aplauso a las ocho, igual que a los médicos de la pública que no quieren volver a las consultas presenciales.

En otras fiestas, pasan otras cosas, no vamos a dejar que la Navidad sea menos. En Halloween hubo robos, reyertas y persecuciones policiales de delincuentes. Después están esos iluminados de los grafitis que sacan a pasear a sus fantasmas, no saben que le hacen el peor favor a su causa con esa literatura del oeste, y es que algunos son lo que leyeron, ¡ay, aquellas novelitas de kiosko!, ¡de a duro!, que se decía, como las de Silver Kane -el seudónimo de Francisco González Ledesma-, ‘Un ataúd para Lorna Rusell’, un poner. Pero ¿qué le vamos a hacer? A cada uno lo suyo, que hay para todos. Te digo una cosa, después vienen las lagrimitas y, entonces, le echamos la culpa a los demás, ¿cómo vamos a tener nosotros la culpa? Imposible.

Fernando Pessoa estaba en lo cierto:

No quiero rosas, con tal que haya rosas.

Las quiero sólo cuando no las pueda haber.

¿Qué voy a hacer con las cosas

que cualquier mano puede coger?

No quiero la noche sino cuando la aurora

la hizo diluirse en oro y azul.

Lo que mi alma ignora

eso es lo que quiero poseer.