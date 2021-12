A Inma, Cristina, Vicky y Belin. La hospitalidad y el cariño de unas personas que, a una clase exquisita, una educación sin mácula y la sencilla elegancia de la auténtica altura, suman la emoción ante la belleza y la alegría de vivir, han hecho que unos días en esa bellísima región del centro de Italia se hayan convertido en un verdadero paseo por los lugares recónditos del «beatus ille». La vieja tierra de las antiguas montañas y los verdes valles, que habitaron y cultivaron umbros y oscos, mucho antes de que llegaran los etruscos, siglos antes de que la loba capitolina amamantara a Rómulo y Remo para fundar la noble Roma, madre del mundo. La emoción imposible de describir al cruzar a velocidad de vértigo por las autostradas italianas los carteles que anuncian que uno pasa de Umbria a Toscana, o al Lazio, o a Las Marcas. Que está cerca del catedralicio Orvieto, o de la marmórea Siena, o del Palazzo de fachada cóncava de la sabiduría compostelana de los Caucci, o de la elegantísima Perugia, de la fuente de los Pisano y las galerías subterráneas de las guerras medievales, ocupadas hoy por bellísimas tiendas, o del Arezzo de la arpía, o de Narni – quizás C.S.Lewis estuvo aquí y nominó ‘Las crónicas de Narnia’- de la para mí desconocida joya de Todi… tan hermosa en la distancia desde la chimenea del cálido salón de estar de la finca, bautizada «El hostal de Todi», en recuerdo de la casa familiar de Lérida tristemente arruinada. O de los desayunos en la enorme cocina adornada en azules de melancolía, porque cada objeto, cada plato, cada grabado, cada mueble, cada espejo en el que tu mirada se cruza con una hermosa cara sonriente, cada libro en viejo cuero tiene su propia historia y su razón de ser y estar presentes. Y nada es porque sí, sino que hace falta una sensibilidad a flor de piel para que la pasta y el aceite y la trufa con su aroma penetrante y profundo sean los mismos que hace mil años. Aquí el tiempo se cuenta por milenios, porque como dice el gran arquitecto y amigo Paco Gonzalez, «todo empezó en Italia, lo demás es copia».

Si alguna vez van a Todi, encontraran de frente, como suele ocurrir en Italia, que coloca sus monumentos pétreos en el sitio exacto - los otros monumentos, tan frecuentes, deambulan de forma despreocupada y displicente por piazzas y vías - un soberbio e imponente edificio, obra del Bramante, quizás la absoluta perfección de la arquitectura, la Basílica de la Consolazione, exenta, despejada, altiva en el centro de una rotonda. Planta de cruz griega, cuatro ábsides, un cubo, un cilindro, una cúpula. Con aires bizantinos, como una «Hagia Sofía», como el anuncio de la Villa Rotonda de Palladio y todas las copias que posteriormente hicieron los anglosajones desde Bath, o la Catedral de San Pablo, hasta la propia Washington. Qué grandeza la de Roma, que renace en el clasicismo del renacimiento italiano, se electriza en el barroco, se serena en el neoclásico y aun hoy día, cuando un arquitecto de verdad quiere hacer algo que legar a sus hijos, apela al mundo romano. Ese mundo romano que los ignaros «malaguitas» pretenden seguir llamando «la pequeña tullida»… La Consolazione de Todi es tan perfecta en sus proporciones, que no sabían dónde colocar el altar de la Madonna para no perturbar el orden y la proporción aurea. La emoción permanece en mi recuerdo… mientras camino por sus estrechas calles adoquinadas y contemplo las altas torres medievales, dignas de la grandeza de las familias comerciantes, que después de inventar la letra de cambio, el cheque, la banca y el pagaré, se convertían en mecenas a mayor gloria del arte y de sus propios nombres y fueron príncipes y grandes duques. Con esa bellísima eufonía del idioma más hermoso de la tierra, la piedra presente en cada esquina y, sobre todo el mármol, en la lapidaria con tipografía latina incisa, cantan en honor a sus hijos preclaros. En mármol, no en madera. Italia es un país culto y civilizado, no cambia los nombres de sus calles, no destruye monumentos, ni derriba caballos. Italia honra a los caídos víctimas de la barbarie de cualquier signo, de la Guerra Mundial, recuerda con honor a sus hijos mártires del fascismo, glorifica a Garibaldi, a poetas, escritores, traductores, pintores, arquitectos y escultores. Pero también la República Italiana proclama que “»fu posta questa pietra e chiamata la piazza col nome glorioso e benedetto di Vittorio Emannuele II». Cuánto nos queda por aprender…

Y en Umbria la mística y los santos. San Benito, santa Clara y el santo de los santos después de Altísimo, San Francisco de Asís nuestro y San Francesco de Assisi de Umbria. Encaren aquella gigantesca escalinata, que conduce al deslumbrante lugar de reposo eterno del «poverello», cubierto, envuelto, rodeado de los azules, dorados y rojos de los más hermosos frescos de Giotto, el primer pintor moderno de la Historia. En aquel silencio, roto por las voces de los monjes –jóvenes, delgados, con ojos inflamados en el Amor Divino, descalzos con las sandalias en el helor de los suelos – sin turismo, la santidad, el ascetismo, la pobreza, el temblor de las llamas de las velas, el milagro de la creación junto al de la Creación, transustanciados por la trascendencia y la Trascendencia. De rodillas con la cabeza hundida entre los hombros, el peregrino llora humildemente, mientras ellos, ajenos a todo, atienden con los pies helados el ardor del oficio divino. Asís, el comienzo de la Scala Coeli.

Durante el «ultimo» confinamiento, leí una deliciosa obra, ‘Rendez-Vous with Art’, dialogo a lo largo de los más importantes museos del mundo, entre el periodista británico Martin Gayford y el gran Philippe de Montebello, director del Metropolitan Museum de N.Y. durante treinta años. La obra comienza narrando la tragedia que en mil novecientos sesenta y seis causó el desbordamiento del apacible Arno, asolando y destruyendo miles de obras del arte universal. En la medicea Florencia, que por estar en Toscana he dejado para el final de este paseo por Umbria. Desconozco si el libro está traducido, pero, si pueden, léanlo. En él se habla de historia, de arte, de política, de literatura, de viajes. Y es difícil aprender más en doscientas cuarenta páginas.

Narra el señor Montebello su llegada a La Pietra, la casa de Sir Harold Acton, con el que había quedado a almorzar la mañana de la tragedia. Empapado en barro, cubierto de fango, el mayordomo le niega la entrada. En aquellas alturas la noticia de la catástrofe aún no se conocía. Acton y Montebello, dos de los varios personajes a los que el mundo debe la supervivencia de la belleza, descienden a toda velocidad hasta la piazza del Duomo, en la que la inmaculada belleza de las puertas del Paraíso de Ghiberti están arrancadas de cuajo y yacen sepultas por el barro y el lodo, la Magdalena de Donatello trae el recuerdo dolorido de la magdalena de Proust, la alba pureza de Santa Maria dei Fiori mancillada por la riada y la Loggia dei Lanzi muestra el bellísimo escorzo de la cintura del Perseo de Cellini, que se hunde en el fango hasta la cintura, mostrando una cabeza de la Medusa negra como nunca lo había estado. La lluvia hace que los blancos ojos del David de Miguel Ángel derramen lágrimas de tristeza por vez primera… Florencia ha sido destruida.

Pero un pueblo entero, una nación, una Europa entera se ponen en pie por una vez, porque ni la naturaleza tiene derecho, ni fuerza para destruir lo que el Hombre incorruptible de Vitrubio ha conseguido construir en miles de años. Hoy Florencia en pie reconstruida, arrebata con el fulgor de su perfecta grandeza y continúa derrochando belleza como una hija pródiga. Y los Uffizzi siguen manteniendo en su cárcel de oro a la Venus de Urbino, y la rubia imagen pura de Flora de ojos celestes anuncia la Primavera y Miguel Angel sigue sin descubrirnos el secreto de los adolescentes desnudos tras la Sagrada Familia en el Tondo Doni. La cara más hermosa de la Virgen que ningún artista pintara continúa luciendo entre las arpías de Andrea del Sarto, y Leonora de Toledo sigue mirando impertérrita desde su altiva belleza las decapitaciones de Caravaggio. A retener la escasa presencia de Cristo crucificado. Fray Filippo Lippi prefiere el velo transparente de la Madonna del Nacimiento, mientras la Virgen de Rafael mira complacida durante siglos los juegos de los Primos sagrados con el jilguero entre sus manos infantiles. Los inigualables azules, las damas florentinas con las cejas depiladas como Ornella Vanoni, el esbelto cuello de la Madonna del «collo longo» del Parmigianino, tan similar a nuestra Santa Margarita en sus desposorios místicos en Cortona, el día del santo de mi madre…la perfección clásica, la belleza serena, el canon y la norma, el David como arquetipo del hombre, el Perseo con la elegancia del mismo gesto del San Sebastián del extraño cuadro del Giambellino de Bellini, el Palazzo Vecchio como símbolo del poder, la cúpula del Gran Arquitecto, Orsanmichelle y los aéreos aleros salientes de los perfectos edificios que encierran los despachos en los que se manejaba el mundo, los artesanos que continúan grabando, tejiendo sedas, lanas y brocados. La amistad en medio de la belleza inalterable alcanza los niveles del amor y se convierte en el sosiego de un alma cansada, pero todavía capaz de llegar a la emoción de la lágrima furtiva en una tarde feble.

Aun campean las flores de lis en los gonfalones y estandartes florentinos, porque el alma de los Medici sigue flotando sobre la bruma matinal del Arno. Escribe David Hockney que las cosas sobreviven por alguna de estas dos razones: porque están construidas con una substancia tan dura de resistir el paso del tiempo, o porque alguien las ama. Esto último llena de calma mi corazón. La belleza siempre estará presente en mi recuerdo.