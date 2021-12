Ya estamos en diciembre y esto es que llega la Navidad. En mi recuerdo, la Navidad empezaba el veintitantos, justo cuando acababan las clases. Pero esto cambió hace años. Ahora la Navidad se empieza a celebrar una vez que entramos en diciembre. Las ciudades se engalanan con luces mucho antes, hasta el punto que también se abre una competición a ver qué ciudad puso las luces más espectaculares este año. Las famosas comidas de empresa también empiezan antes. Vamos, que todavía no estamos ni a mitad de mes y ya las hay. Aunque bien es cierto que dejaron de ser una comida, o cena, que paga la empresa para celebrar la Navidad y se ha convertido en una reunión de compañeros de trabajo que se juntan para pasar un buen rato y donde cada uno se paga lo suyo. Han desaparecido hasta las típicas cestas de Navidad que te regalaba la empresa.

Esas comidas de empresa han derivado en comidas de colegas. Lo normal. Si me tengo yo que pagar la comida pues prefiero quedar con mis amigos y pasarlo pipa en vez de ir a comer con compañeros de trabajo con los que poco trato tengo. Y como digo, esas reuniones, quedadas, comidas, cenas o como queramos llamarles, cada vez empiezan antes. Para la Navidad de verdad solo se mantienen las reuniones familiares.

Que conste que no veo mal que cada vez empiecen antes los festejos. Todo lo contrario. Hay que celebrar todo lo que se pueda y cuanto más se celebre, mejor. Así que si se empieza antes pues lo mismo te da tiempo a quedar con más gente y pasarlo bien más veces. Si el bolsillo te lo permite, que ya sabes que todo va a tu cargo, que invitar no invita nadie. Mi amigo Kiko Castillo es un auténtico profesional de esto. Él tiene que hacerse hasta una agenda para no faltar a ninguna de sus comidas con amigos en Navidad. Esto es síntoma de que hay mucha gente que le quiere y es por eso que todo el mundo quiere contar con él. Y también que a Kiko, como a mí, le gusta mucho celebrar.

La Navidad, magnífica excusa para eso, celebrar. Pasarlo bien con la gente a la que aprecias y mostrarles el cariño que les tienes. O para salir a la calle y flipar con el ambientazo que se forma en el centro de las ciudades, todo iluminado y lleno de gente que no le tiene miedo al Covid, ni al frío ni a nada.

Lo que no puedo entender es por qué unas fiestas como estas hay que celebrarlas tirando petardos. ¿Qué tienen que ver los petardos con las navidades? No sé, seré yo un inculto pero la verdad es que no encuentro relación ninguna. Pero gracia le encuentro menos. No sé dónde puede estar la diversión de molestar a los demás tirando petardos ni cuál es el objetivo. Si además tenéis mascota como es mi caso, el no entendimiento se convierte en recordar a los familiares de los que disfrutan tirando petardos. Y recordar para mal. Y es que Gabo, mi perro, en cuanto escucha el primer petardo en uno de sus paseos, sale ‘escopetao’ para casa y asocia de tal manera salir a la calle a escuchar un estruendo que para ellos es mucho mayor que para nosotros, hasta el punto de no querer pasear. Me consta que esto no es un hecho aislado que le pasa a Gabo sino un comportamiento muy común en perros como el mío. Entonces escuchar los petardos deja de ser algo que te fastidiaba y que no comprendías a ser algo que te hace sufrir porque tu perro sufre por ello. Y creo que a eso no hay derecho.

Estoy seguro de que esas personas que tiran petardos, o se los compran a sus hijos para que celebren de esa manera la Navidad, disfrutan con ello. Y eso hay que respetarlo aunque no lo comprenda. Pero váyanse a un sitio donde no molesten a nadie. Estoy seguro de que en todas las ciudades existe ese sitio donde no vive nadie, ese polígono, ese campo o bosque, o esa playa o monte donde se pueden tirar todos los petardos del mundo sin necesidad de molestar a nadie ni hacer pasar un mal rato a ningún animal ni a sus dueños.

Quizás si piensan un poco en esto y se ponen por un instante en lo que sienten nuestros perros cuando suenan esos petardos dichosos, buscan otra fórmula, que las hay, para celebrar la Navidad. No saben lo que se lo agradeceríamos los que queremos a nuestras mascotas y los vemos sufrir por algo que tan poco sentido tiene.