Hablar de sombra es hablar de luz, pero, a pesar de ello, aludir a la sombra no es asunto baladí, por el valor que la sombra conlleva como metáfora. Si con impostada ironía, hubiera de definir qué es la sombra sin aludir a su esencia como fenómeno físico, quizá me decantaría por expresarla en el idioma de los niños, que es un idioma que los adultos olvidamos: «la sombra es el refugio en el que los turistas que buscan el sol se guarecen cuando el sol hace acto de presencia».

Supongo que si un ser extraterrenal leyera mi definición me miraría con cierto recelo si no supiera que ha sido el niño que vive en mí el que acaba de expresar una especie de entelequia antinómica irrefutable que solo los niños saben expresar espontáneamente. El niño que vive en mí lleva miles de semanas entrenando para mantenerse vivo y, a estas alturas, ya no es infrecuente que, cada vez más, se haga presente para ayudarme a pensar.

El idioma, que es la expresión del carácter del ser humano, lleva toda la vida contando estados de ánimo cientificistas usando la sombra como el fiel de la balanza que expresa el perfil de los individuos. Así, la buena y la mala sombra, y la sombra ausente nos explican cosas. Y que alguien nos haga sombra o que el juez nos mande a la sombra o que nos quedemos sin sombra o que venga a visitarnos el príncipe de las sombras, también.

La sombras dan la medida de cada cual. Los menesterosos, los macilentos, los nimbados, los buhoneros desalmados..., todos, tienen sus sombras que los distinguen. Creo que fue Oscar Wilde el que nos legó aquello de «Lo que los hombres llamamos la sombra del cuerpo es el cuerpo del alma». Siempre excesivamente excesivo don Oscar, tanto en sus sombras como en sus luces.

Y, digo yo, ¿por qué no pudo ser un tempranero turista chino el que con sus sombras chinescas inspirara a Platón el escenario para la moraleja de su mito de la taberna? Y ya, de paso, también se me acaba de ocurrir que primero las sombras chinescas y a continuación el mito de la caverna, sin proponérselo, fueron los grandes precursores de lo que hoy denominamos «retroproyección», tan en boga en las presentaciones profesionales y en los espectáculos.

Imposible escribir de la sombra sin citar a Jung, aquel desertor del psicoanálisis al que don Segismundo tanto odió por declararse en rebeldía de los decires del maestro, que, según don Segismundo era él mismo. Entre tú y yo, maestro solo hay uno, yo, pregonó Freud. Una solemnemente torpe tontegia lo de don Segismundo, que habría dicho Napoleón si siguiera vivo. La psicología analítica y con ella el subconsciente colectivo y, con él, el arquetipo de la sombra, forman parte del andamiaje de la psicología clínica, cada vez más en boga por la propia necesidad que el hombre tiene de escuchar la voz del niño herido que lleva dentro. Somos polvo y sombras, dijo Horacio. Con lo de las sombras me atrevo a afirmar que sé lo que quiso decir, con lo del polvo, francamente, no, aunque suena bien. ¿O no?

La sombra tiene una cualidad no demasiado corriente en la Naturaleza. Por lo general, cuando dos productos se mezclan suele producirse un tercer producto, que es la suma de los dos primeros H2O, por ejemplo. Sin embargo, cuando dos sombras se mezclan el resultado no es la suma de dos sombras, sino la misma sombra aumentada. Todas las sombras son la misma sombra. O, lo que es igual, cuando las mal interpretadas sombras de la ya normalizada práctica política en nuestras cámaras y parlamentos y salones de plenos se juntan no conforman un pastiche de sombras, sino una única sombra informe, vergonzosa y gigantesca de la política patria, autonómica, supramunicipal y/o de la municipal, o de todas, a la vez. La sombra es así de graciosa...

Además de lo expresado, hay más sombras ilustres que llenan nuestras vidas. Valgan, si no, los inenarrablemente magistrales cafés-sombra del Café Central, que, aún cerrando sus puertas con el año 2021, como valor añadido, nunca morirá en la historia del café y de Málaga. Gracias don José, gracias amigo Rafael. En cuanto acabe este artículo, esto que acabo de expresar lo voy a escribir cien veces para no olvidarlo.