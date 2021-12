A noche brindé con un chupito que era una especie de tequila mezclado con batido de fresa. El camarero nos lo ofreció y nos resultó lo suficientemente estúpido. Mis noches no tienen solución. Moriré con idéntico y oscuro entusiasmo. Los bares son cajas horribles, yo estoy dispuesto a ser todas las Pandoras. Todos los males bellos. Es tarde para morir de distinta forma. Conservado en virtud, indemne, ajeno a los bárbaros; dislates así. Soy un buey, tengo el talento de la tenebrosa paciencia. Habito los bares y aro sus barras y sus baños y sus miserias y sus conversaciones estériles y sus canciones sonando exigidas por altavoces minúsculos. Soy el hombre al que amé. Soy el hombre al que odié. Soy su reencuentro perpetuo. Un castigo mitológico. Amanecer cada día frente a mi cuerpo. Qué bondad la de seguir vivo. Qué milagro es equivocarse.

Dios me libre de las copas de balón y de los intelectuales de izquierdas. Dios me libre de los que se van a la francesa. Dios me libre de la ocultación de mis excesos y el cegamiento de mis deseos. Dios me libre del bien. Mi hijo pequeño se asoma y ve cómo vomito. «Papá está malito», dice. Su madre se ríe desde la puerta. «Calavera no chilla», balbuceo. «Somos jóvenes, solo necesitamos un descanso», me contesta un poeta. Soy un falso nueve, soy el esqueleto de papel que un gorrión dejó a los pies del árbol, soy lo que olvidé de anoche, soy los libros abandonados, soy una buena canción con una letra vergonzosa, soy el hijo y soy el padre, soy el amor de mujeres a las que jamás conoceré, soy una lavadora agitada en el maletero de camino al Punto Limpio, soy esta magistral, elaborada, suntuosa y dorada resaca. Es sábado. Existo; aunque de esta forma dócil. Tan frágil. Con un mordisco en la nuca. Con ansia de agua, noche y cama.

Hay una huelga de juguetes por cosas que ya apenas pasan. Envidio a Ana Iris por sus amigos crónicos, los míos me abandonaron por sus amores breves. Hay un montón de cosas que no merecen la pena y las que merecen la pena no están demasiado bien vistas. Hay cierta infantil desafección por la hondura. Os entiendo. La profundidad nos pone insoportables. Como las viejas en el ambulatorio, decir que estamos peor de lo que estamos nos acerca inquietantemente a la felicidad. Y luego están los bares. Allí todo flota y es liviano y a nadie le importa demasiado lo que el otro piensa o dice. Hay un cementerio de canciones y los viernes por la noche vamos a llorarles y a llevarles flores. No quiero parecer un frívolo: lo que quiero es serlo sin matices. Es una suerte de disidencia. Los inteligentes, cuidado con esto, nunca lo son más allá de la tercera cerveza; pero los guapos son guapos todo el tiempo. Suyo es el mundo, nuestras las migajas.

«Tenemos algo de niños consentidos en una época opulenta», dijo Javier Gomá. «El bar es un sitio donde no se enseña nada, pero se aprende el desencanto», escribió Claudio Magris. En mitad de ellos dos, yo intentando fotografiar la botella de tequila con crema rosa desde el otro lado de la barra, como un turista inmortalizando una fiera en el safari de la noche. «Esto tiene que probarlo mi hermana», pensaba. Los dos compartimos cicatrices de nuestras noches locas. En un bar le dije que iba a ser padre. En un bar me confesó que había roto su larguísima relación. ‘Solar sister’ de los Posies pido al pinchadiscos si ella y yo entramos juntos al Automático. En una discoteca bailamos una canción de Jamelia hasta que el de seguridad nos bajó amablemente de la barra. Mi hermana quería ser la spice deportista. Yo soñaba con el vestido-bandera de Geri. Está la vida para contriciones, constricciones y flagelos. Sí.

Cada época tiene sus misterios. Cada ser, sus arrepentimientos. Cada bar, sus secretos. Cada amor, su pena. Cada desamor, su júbilo. Cada día trae su afán y cada afán trae sus flaquezas. Estar vivo: qué maravilla, qué deshonesto tesoro. Ibuprofeno y entereza, las armas del que fue feliz en un ridículo e interminable instante.