Lunes. Prensa leída. Hablo por la radio sobre las posibles elecciones en Andalucía. Una hora de pádel. Y aún es tempranísimo. Siempre el tiempo nos alcanza pero hay veces que se deja ganar. Que se estira y te abraza y te suelta un momento. Camino hacia la redacción haciendo planes mentales para el puente, pisando hojas de árboles que no sé identificar y esquivando patinetistas. Han montado cerca de casa un parque navideño de atracciones que está abriendo. Operarios que se afanan ante la mirada de un grupo de niños expectantes. Si recreo bien la estampa me da para una columna. Dudo. Podría acercarme, preguntar, dar una voz, intervenir y meter luego todo eso en el artículo. Llego al café y hay tertulia sobre el nuevo libro de narraciones de Josep Pla que ha sacado Destino. Tras una jornada de bastante trabajo me premio con un buen vino, ya en casa. Y me engolfo con la nueva de Echenoz. Siempre breve, cortante, afilado. Preciso. Siendo cortísima, «Correr» fue una de las más grandes novelas que he leído en los últimos años. Esta es distinta. Madrugada. Me da por soñar que comienzo a releer La metamorfosis (ahora se lleva más decir La transformación) pero que Gregorio Samsa despierta convertido en una aceituna.

Martes. Hay que llegar a puerto antes de las tres, que el arroz en el Club Náutico está encargado para esa hora. Además, mi hijo me informa de que está bastante mareado. Estamos hoy débiles como para lobos de mar -ahora que ya casi distingo una vela mayor de un cenicero- y es una pena, dado que el viento es suave pero firme y nos ha permitido, con buen capitán vamos, surcar un mar plato durante más de una hora. Saludamos a simpáticos tripulantes de un catamarán con bandera francesa, bebemos una Estrella Galicia y pese al mareo, Rafael pregunta si hay patatas fritas. Vamos para Melilla, grita un cachondo. Más tarde, aguardando el arroz como quien espera una absolución, llegan de aperitivo unos salmonetes en su punto justo de tamaño y fritura. Tal vez hace unas horas nos hemos cruzado con ellos. Con los salmonetes. Tal vez uno de ellos ingiriera un trocito de patata caída al mar desde nuestro barco. Y ahora soy yo el que me zampo al salmonete. Tal vez. Miércoles. Siete grados en Ronda. Viento frío y llovizna. Y ellos a pecho descubierto. La alcaldesa -presidiendo- lleva el abrigo que hay que llevar en Ronda en esta época:, claro. gordo, elegante y de buen porte. A mi hijo le aburre un poco el acto, que resulta electrizante y cargado de emotividad, pese a que, como cantara Paco Ibáñez, «la música militar nunca me supo levantar». Luego, paseo breve y Pedro Romero, restaurante clásico donde se almuerza estupendamente. Queda pendiente el Tragatá, templo de la ensaladilla rusa. Me asomo al Tajo. Pienso en lo de siempre, claro, en cuanta gente se habrá tirado por ahí. Conduzco de vuelta a casa pensando en los deberes de la tarde. Para vencer cierto sopor me impongo describir mentalmente el atardecer de la Serranía. Desisto y sintonizo los 40 Principales, que siempre dan mucha compañía. Jueves. Cuando en la ensalada hay pelea, la lechuga grita: ¡aquí hay tomate! Viernes. Llego con frío al plató. Charlo con el doctor José Antonio Truijllo, que es también docto en columnismo. Bromeamos sobre los imaginativos títulos que suele poner a sus artículos. Fernando de la Guardia recibe hoy un premio en Motril, me comenta en maquillaje. Aunque le hurte un trozo del fin de semana, le alegra este reconocimiento, que viene de compañeros. Yo también me alegro sobremanera. Tarde de trabajo. Habrá que poner el árbol cualquier día. Mañana ya, si eso.