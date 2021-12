Como bien pudiera referir el maestro De Loma: a ver si, ahora que llega la Navidad, entre tantas citas, convocatorias y encuentros, se nos va a olvidar la palabra visita. ¿Qué fue de la visita tal y como se entendía en aquellos tiempos ya olvidados, quién sabe si perdidos, en los que uno todavía calzaba un treinta y dos?

¡Que viene la visita! A los ojos de un niño, la visita tenía mucho que ver con ciertas sensaciones de expectación que, por regla general, se contextualizaban al amparo de los abuelos.

La visita, además, solía acontecer en el lapso que abarca lo que viene a ser la sobremesa y la merienda, alzándose como un encuentro con personajes pintorescos y ajenos al hogar. Una convocatoria que los abuelos pretendían revestir con la apariencia de la cálida acogida cotidiana, cuando, en realidad, aquello poco de cotidiano tenía, ni por el estrés que causaba, ni por los juegos de café que se usaban, ni por las viandas con las que se agasajaba.

Si éramos varios los primos que, tiernos infantes, rondábamos las dependencias de la casa, fácilmente clamábamos al unísono un desequilibrado «¡que viene, que viene!» cuando la visita pulsaba el timbre de la casa. No olviden que, a modo de expectación, la visita, a pesar de anunciarse en singular, podía traer a convocatoria no sólo la presencia de un invitado, sino también la de dos, tres o incluso cuatro.

Recuerdo, particularmente, a una señora mayor cuyos mofletes, caídos y colganderos como dos filetes de ternera pegados con silicona en los carrillos, estaban, además, impregnados con quién sabe qué infame cosmético: un mejunje indefinido que los dotaba, todavía más, si cabe, de ese carácter pringoso, tan propio del moco de pavo, y que a los niños de la casa nos daba tanta grima. Así, cuando esa señora hacía acto de presencia, los críos nos escondíamos detrás de los sillones o debajo de las camas, hasta que mi abuela, que en paz descanse, nos encontraba y nos arrastraba hacia ella para que, a brazos abiertos, le diéramos un beso mientras hacíamos freno con los talones.

Me temo que a mi bisabuela, que nunca daba un ruido, aquella particular señora no le caía demasiado bien, porque esta visita, nos decía, tenía la reiterada costumbre de mostrar las múltiples cicatrices quirúrgicas con las que la vida la había cubierto y, claro, en boca de la matriarca de la casa, «aquello daba coraje», pues no era de recibo que, en mitad de la merienda, uno tuviera que visualizar remiendos corporales, amén de las medias, la faja o las bragas de nadie.

A mí, particularmente, también gustaban de llevarme de visita porque, al igual que mi bisabuela, tampoco daba un ruido. Cómo olvidar aquella tarde en casa de un matrimonio conocido en la que, mientras mi abuela y la anfitriona de la casa chafardeaban con un café, el buen señor me enseñó su cuarto de estar e insistió, por lo bajillo, en que yo apuntalara bien dos consejos que él consideraba vitales: «Niño –me dijo con mucha solemnidad–, es menester que tengas en cuenta que, cuando seas mayor, tienes que tener un cuarto aparte con una cama empotrada, para cuando te pelees con tu mujer; pero, además, tampoco olvides que es preferible que compres cuanto antes tu ataúd, que luego todo sale más caro, y mientras tanto, como yo, lo puedes revestir, aquí lo ves, con estantes y, a modo de pequeña alacena, colocar en él los tarros de las judías, los garbanzos y las lentejas». Y allí, tal cual, que me vi yo: distinguiendo los perfiles de una caja de muerto con baldas y a modo de armario en la que el terciopelo mortuorio burdeos hacía de fondo a los tarros de legumbres.

Con todo, siendo sinceros, les tengo que reconocer que, al menos en aquella tierna edad, y quizá ahora también, la idea del ataúd me pareció bastante buena. Sobre todo por el tema de acostumbrarse a la caja y poder entrar y salir de la misma de vez en cuando. Porque luego, cuando estemos muertos, quién sabe si, a pesar de la inconsciencia y el rigor mortis, no vamos a extrañar una caja nueva de la misma manera en que se extraña el colchón o la almohada propia en los hoteles.