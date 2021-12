A veces uno se mete en un error sin querer, por tener un mal día o por responder demasiado pronto o sin pensar a una cuestión algo compleja o demasiado sencilla, por querer hacer lo mismo que otro al que admira o no creerse igual al resto, no importa, la cuestión es que una vez se equivoca hace ver que es lo correcto y camina convencido por las instalaciones de lo incorrecto buscando su alojamiento y se queda a vivir desde dentro. Cada mañana sale y saluda a los de fuera con su simulada y rígida cara de satisfecho, y suelta a los que no dieron su errático paso una mirada con aires de reproche y superioridad. Si el error es lo correcto, los equivocados son los de fuera, la lógica no falla ni para el que hierra.

Y qué difícil se hace entonces salir de ese error, porque cuanto más tiempo se pasa uno dentro, más suyo lo hace y también más grande. Es mucho más sencillo salir de una pequeña equivocación que de un desastre. Por eso lo mejor es hacerlo cuanto antes o de lo contrario te quedas con cada minuto tantas más horas atrapado. Además, a fuerza de hacer ver que tu fallo es un acierto te lo acabas creyendo y si ya es complicado salir queriendo, no queriendo ya se vuelve una quimera. Por suerte, en ocasiones se abre una salida donde no se esperaba, y uno puede deshacerse del error sin tener que admitir que estaba equivocado (que es la llave que nadie encuentra, a pesar de tenerlas todas y estar delante de la puerta), como ocurre ahora con todos esos antivacunas que por fin se remangan y dan su brazo a torcer, pero no porque se crean la patraña de la pandemia, ni por solidaridad, es que, bueno, no les dejan viajar ni entrar en las discotecas.