Lo van a convocar a uno a la tercera dosis de la vacuna. La vacunación es lo que nos pasa mientras nos empeñamos en seguir haciendo planes. De pronto puede sonar el teléfono y que no sea el comercial de una compañía telefónica o alguien para pedirnos un favor. Es del vacunódromo, de la sanidad pública. La ciencia, que le telefonea a uno.

Los antivacunas también tienen teléfono pero siempre comunican: descreimiento. Crece la preocupación en las UCI, dice el Telediario. El Telediario siempre dice muchas cosas, también que en Cataluña aconsejan fortalecer las restricciones y que lo suyo sería reducir a un máximo de diez las reuniones nochebueneras o nochebuenistas de las familias. Lo gracioso es decir que eso obliga a elegir cuñados a los que sentar a la mesa, pero está más cercana a la realidad una reflexión sobre cuánta gente no tiene diez, nueve, a los que convocar a su mesa. La soledad siempre ocupa una silla, hasta en las mejores familias. O hay una silla, o dos, vacías, para quienes ya nos faltarán para siempre. Se ahorran, bien mirado, la puñetera época viral. Qué opinarían ellos de todo esto, se pregunta uno. Y se lo pregunta mientras el Telediario continúa contando cosas. Menos mal que no escribe uno a la hora del Sálvame o de Buenafuente o de El Intermedio, porque las cosas que salen por la pantalla se están colando en el texto. Tampoco pasaría nada. El humor y la sátira son saludables e inteligentes. Salvo para las vacunas: poca broma. Se acaba el telediario y se va acabando este artículo. Decía Umbral que no conviene meter más de una idea en un artículo. Que era mejor darle vueltas, adornarla, concluirla. No sabe uno si ha seguido mucho este consejo hoy. Por si acaso: hay que vacunarse. El Telediario llega a los Deportes pero hoy el ánimo no está forofo. El locutor grita un poco y temo que no me deje oir el teléfono si suena. Pueden ser los de las vacunas. O alguien para dar un premio. Llamen.