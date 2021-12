Pese a ese despiste de almanaque que de un tiempo a esta parte me impide saber en qué día vivo, acabo de descubrir que hoy es una fecha señalada para el manojillo de palabras que ahora mismo amontona el teclado. Este será el último sábado de este océano cíclico llamado 2021 en el que los periódicos lanzarán su botella al mar de los kioscos.

Los dos sábados que restan para completar la anualidad serán fiestas de guardar. Nos arrojarán con la Navidad y el Año Nuevo dos de esas tres excepciones en las que la tinta fresca de los diarios no embriaga, con su trabajado perfume, ese mercado del papel que resiste con estoicismo bajo la tormenta tecnológica.

Disculpen la perorata que he soltado para anunciaros, como ya imaginarán a estas alturas de la columna, que hasta 2022 no tengo que volver a escribir este artículo de opinión. Que es el último de este año. Del año del que le hablaremos a nuestros nietos, si llegamos a tenerlos, para contarles que 2021 nos puso la vacuna contra el coronavirus cuando aquel enemigo de once letras era todavía un enemigo de lo más peligroso.

Pienso en el virus como algo que a la larga resultará leve y pasajero gracias, precisamente, a todas esas dosis que nos ha administrado el caudal sabio que fluye en el vasto legado de la ciencia.

Miro al futuro inmediato con optimismo porque la vacuna nos está inyectando un rayo de esperanza. Está aportando un resquicio de alivio contra el trance agotador que la pandemia ha acumulado en ese equipaje que, para algunas generaciones, permanecía inédito de desgracias mayúsculas. Aunque venga algún negacionista a meter la pata, debemos respetar, cuidar y valorar todo lo que nos aporta la vacunación en su medida exacta. No se puede perder de vista la certeza de que aún no estamos preparados para correr el maratón de la Navidad como si fuera un campeonato mundial de las imprudentes aglomeraciones.