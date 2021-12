Pareciera que escribimos normalmente los artículos rumiando mal humor, mascando chicle condimentado por los descalabros de esta ciudad, comunidad autónoma, estado, Europa, el mundo y el universo que, por apetecible que te lo vendan, acaba insípido y endurecido de tanto mascarlo, provocando dolor de mandíbula y cabeza. Pero ni tanto, ni tan poco. Hay muchos temas que son dantescos, inenarrables, inverosímiles, abrumadores… A veces son temas de andar por casa: que si ha caído un hito histórico de la ciudad, que si Lagunillas no ve llegar su momento estelar con sus fondos europeos… En fin, enervan pero no matan, mas dejan un poso de preocupación a nivel tolerable, podría decirse, porque el transcurso de la vida te va dando palos que en muchos casos te infunden tolerancia y templanza, a la par que determinación para procurar que te afecten lo mínimo. De verdad que yo me río mucho y a carcajadas, que es tan sano como el deporte.

No es malaje tratar de manera ácida o sarcástica tantos asuntos que nos afectan, porque es la búsqueda inalcanzable de la perfección, que hace del individuo y la sociedad algo asombroso, según qué elecciones vayamos haciendo. Por eso hay que escribir, porque te equivoques o no, se interprete de forma distinta a la esperada, o lo que sea, se ordenan las ideas y se lee, que mucho o poco, la literatura impresa en papel de periódico (o su web) ayuda a indagar y a mover conciencias para que cada cual saque sus conclusiones. Lo que no sale en los periódicos, por grande o pequeño que sea, casi no existe y la prensa profesional es la única con garantía de credibilidad. Pediremos a SSMM. los Reyes Magos que repartan periódicos, chocolate y café caliente, más una manta, un kit para retomar costumbres: leer la prensa y reír mucho.