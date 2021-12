Han vuelto. Por Navidad. Como cada año, como cada lustro, como cada década, como cada siglo; tras la pausa del bienio mortal. Nos estamos resfriando y es una buena noticia. La mejor de todas después del turrón en barritas de ‘El Almendro’. Te hincas un cilindro entero, pero con el nuevo formato, redondo en lugar de rectangular, la conciencia queda limpia porque no queda el envoltorio dando vueltas por la casa. Los catarros habían muerto. Dos años llevaban durmiendo el sueño de los justos al otro lado de la mascarilla. Las napias a resguardo bajo el negro manto del telón de acero acrílico ‘made in China’ se habían olvidado de los fríos vientos que portan el germen del moco denso. Verdes, amarillos, beige y alguna que otra vela infantil salpicada de pequeñas burbujas del color del arco iris; mundos oníricos como pompas de jabón.

Dos años sin estornudos, sin tos seca, sin lagrimillas mañaneras, sin ojos acuosos, sin labios agrietados de piel de cebolla, sin húmedos pañuelos de papel pulverizados por los bordes del abrigo; trocitos blancos sobre los dedos con los que luego daras el fuerte apretón de manos que exige el protocolo. Tabletas de Frenadol caducadas en el cajón de las medicinas. Pesadillas de boticario. Algidol mugriento; Desenfriol descatalogado. Dos años raros, duros, furtivos, desprovistos de lo mundano. Melancólicos y tristes pasaban los días de invierno los señores del semáforo con el paquete de ‘Kleenec’ renegreando al son del viento. Nadie se atreve a bajar la ventanilla. Un dedo de vidrio es muerte, ruina y caos. El miedo al virus de Oriente lo inunda todo. La luz roja sobre el capó nos quema la piel; la vida es eterna en cinco minutos. No puedes sostener la mirada y… por fin el verde, el coche se mueve; la calle es segura; el Covid no muerde ¿Quién se acuerda ahora de todo eso? Cuando acecha la peste, no hay tiempo para minucias de mucosa suelta. Los catarros desaparecieron como por arte de magia y en las casas sólo entraba oxígeno limpio con olor a hierba fresca.

Con la extinción del catarro llegaron el resto de ‘milagros’. Fue el fin de la enfermedad común. Casi sin infartos, casi sin tumores, casi sin dolores; sin traumas, sin accidentes, sin gripes endiabladas, sin cólicos de caballo, sin intestinos inflamados. La parca sólo para el Covid. La visita al médico es una alegoría. El ambulatorio un ‘party line’ y las colas del SAS desaparecen día a día.

El ‘expediente X’ del ‘no resfriado’ todo lo podía. Bajas las defensas; al cuerpo es una fiesta en la que los glóbulos blancos se van de picnic al jacuzzi de arriba. Pero nada es para siempre y se acaba la tontería. Miradas cruzadas, calles asoladas, luces envenenadas, el Tinder echa humo y vuelta al jolgorio de aquellos días. Nos hemos vacunado y con las dosis de suero bajamos las mascarillas. El resfriado esperaba su oportunidad a hurtadillas.

Seca la garganta, cosquilleo en la campanilla, el pecho cargado y los flujos hacia arriba. Fosas taponadas y la voz tomada como en los avisos del metro de la Gran Vía. Ahora es peor, porque la gente duda de si será un simple catarro o habrá que mojar la varilla. La mosca detrás de la oreja y la oficia de Farmacia vendiendo test a toda pastilla. Dineros a espuertas para los de siempre, los de la compañía de la píldora azul y la caja del código de barras seccionada por el cúter de hoja fría. Nos estamos volviendo locos, pero nos negamos a poner cordura en el cúmulo de incoherencias que es toda esta postverdad que nos atenaza día a día.

Que vuelva la enfermedad común será sin duda una buena noticia; toda una tregua para las patologías mortales, los destinos finales, el pánico en las venas que habíamos importado de otros lares. Pero; ¿y los datos de incidencia? ¿Y las estadísticas llenas? ¿Volverán los miedos a las calles? ¿Qué será de las napias aguileñas que ocultan las mascarillas higiénicas? ¿Qué harán entonces los gestores con los nuevos problemas; esos que hemos olvidado resolver porque las jeringas se acumulaban con las enfermerías llenas? Estamos vacunados y esa es la mejor de las estrategias. Deberíamos estar tranquilos pues el suero nos protege ante las variantes más perversas. Esta historia no termina y yo al menos he perdido la cuenta. Me da miedo entrar a la taberna. También he sucumbido a la psicosis de la peste que no cesa. Supongo que es normal, tras horas y horas de metraje en todos los informativos de todas las cadenas. Por suerte me he resfriado; lo que supongo que es un síntoma de que la vuelta a la normalidad es una cosa hecha. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre; maltrecha. Acaban de cerrar Austria, porque dicen que la gente no escarmienta. Dios nos pille confesados, que nuevas pestes acechan. Apagones, facturas, la inflación que no cesa. Al menos yo estoy hasta los (…) de tanta desgracia ajena. A ver si por una vez abrimos los matinales y nos sorprenden con una historia buena. Que vuelva el catarro; a cinco columnas como anticipo de la Nochebuena.