La pandemia nos está regalando momentos de extraordinaria incoherencia entre otras muchas circunstancias desagradables.

Al llegar las fiestas navideñas, y como muchos preveían, la situación se ha puesto extraordinariamente fea.

El número de contagios está subiendo día a día, suben también las hospitalizaciones, así como los casos graves y por desgracia también los fallecimientos.

Cuestión de números. Por probabilidad, a más contagios más follones. A Dios gracias, la vacunación masiva ha conseguido demostrar y así disfrutar de una alta protección sobre el coronavirus.

Estamos rozando cifras de contagio similares a las de los picos más altos de los meses anteriores y sin embargo los daños están siendo considerablemente menores.

Positivo pues y digno de celebración saber que la vacuna es efectiva, que funciona y que, con los mismos números de contagios, hace diez meses morían en una semana más de tres mil personas y ahora son trescientos. Números aplastantes que llevan a pensar muchas cosas y todas buenas sobre la sanidad pública y la ciencia.

También nos lleva a determinar que las personas que no se vacunan son, además de unos egoístas, verdaderos ineptos y seres inadaptados socialmente y con unas capacidades muy limitadas. Hace poco, a este tipo de personas se les llamaba Tontos del culo, pero creo que hay que respetar a los tontos y no compararlos con los que no se vacunan.

La cuestión es que estamos notoriamente mejor, pero en estos días, el empuje de los contagios nos lleva nuevamente a situaciones difíciles. Enferman personas cercanas, otras están muriendo. De covid. Y sería fácil pensar que también perecen otros tantos de enfermedades ya habituales y en mayor número incluso. Lo desconozco. Pero son, en definitiva, fórmulas que cada individuo se auto impone para convencerse de que no pasa nada. Pero, por desgracia para todos, sí que pasa.

Este asunto es feo. No tenemos si quiera un medicamento aún que pueda controlar y solventar los problemas que produce en muchas personas. Y por lo tanto estamos vendidos ante el virus. Menos que antes pero aún siendo vulnerables. Y viendo de cerca la muerte. A la que por desgracia nos hemos acostumbrado pero que sigue estando ahí.

Por eso, resulta del todo curioso cómo las ciudades están despachando el tema en Navidad de manera muy diversa pero siempre -o casi-, intentando buscar el equilibrio.

En ese sentido se encuentra nuestra ciudad donde, al llegar la Navidad, estamos viviendo una situación algo desconcertante que no se sabe bien cómo poder asimilarla.

A diario, desde hace meses, nuestro alcalde lanza mensajes a través de redes sociales donde publica también videos para informar del estado de la pandemia, valorar la situación y pedir en todo momento responsabilidad.

En este sentido, hay dos vías fundamentales para conseguir esquivar este asunto: Vacunarse y protegerse. Lo primero no tiene muchas vueltas. Hay que ir a cualquier centro y así inmunizarte ante esta barbarie.

Pero la segunda vía es ciertamente compleja en ciudades como la nuestra.

Don Francisco pide mascarilla, distancia y mesura. Pero a su vez, nuestra ciudad despliega diariamente una performance de luz y color en el centro de la ciudad que está muy lejos de ser algo tranquilo y sencillo. Todo lo contrario. Es una amalgama de gente pegada, literal, en pleno centro de la ciudad. Al aire libre. Pero con infinidad de personas que no llevan cubierta su boca y nariz. Porque se agarran a que no es un espacio interior. Y hasta ahí pueden leer.

A eso debemos sumarle guateques, discoteques y salas de baile. Todo evidentemente amparado por la ley y las administraciones. Pero, al ver la realidad en la que están cayendo como chinches cientos de personas cada día, uno llega a pensar que hay algo que verdaderamente no cuadra.

No sabemos si es el mensaje de protección o es plantear acciones que promueven realidades que desembocan en contagios masivos.

Si yo te pongo una tarta, velas, una piñata, chucherías, pulevitas de chocolate y medias noches de jamón y queso…yo estoy haciendo un cumple. Pero ojo. Te digo que no. Que no es un cumple. Cantamos el cumpleaños feliz y soplas velas. Incluso se canta que eres un amigo excelente y siempre lo serás. Pero por favor, no lo llaméis cumpleaños.

Pues algo así está pasando en una ciudad en la que se pide mesura, distancia social y responsabilidad mientras se ponen sobre la mesa todos los elementos habidos y por haber para facilitar los contagios.

La vida tiene que continuar. Pero sería maravilloso que alguien dijera cosas con sentido. Un discurso de: «oigan, esto va a seguir, van a subir los contagios y aumentan los casos pero la decisión tomada es seguir como si nada. Morirá gente, mucha menos pero no tenemos más opción que seguir».

Y la gente asumiría seguro mucho más el riesgo. Porque lo pondrías en la balanza de cada uno. Pero ahora la situación es diferente. La ciudad sigue siendo tu tutor legal. Y de la misma forma que es responsable si te caes por un boquete en el pavimento de una calle, debe velar por el buen desarrollo de una Navidad segura y con los menores riesgos posibles.

Eso con este plan de Navidad no es ir a lo mínimo. Y si es por dinero y mover el asunto que falta hace, se dice y tan tranquilos.

Cuidado con la Covidad en la ciudad. Que está la cosa más tensa que cuando adelantas a la Guardia Civil por la autovía.

Viva Málaga.