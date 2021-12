El niño de Canet de Mar, como cada mañana y de la mano de su madre, enfila los últimos metros hasta la puerta del colegio Turó del Drac. Pero les están esperando. Los gritos contra ellos, de otras madres, niños y algún padre, surgen al unísono, como activados por control remoto: ¡vete a tu tierra!, ¡iros a España!, ¡en Cataluña se habla catalán! La madre ya conoce los insultos, vejaciones y amenazas que le profiere la jauría, pero el miedo de los primeros días ha desaparecido y, en su lugar, solo siente dignidad, y con una desafiante sonrisa atraviesa la muralla de rostros desencajados por el odio y las rejas de la entrada. Varios maestros le dan la espalda y se pierden. Y como si su hijo entrara en el matadero, ella le aprieta su manita, tierna y blanca, dejándole marchar solo, mientras él mira hacia atrás, preguntándose si no corre peligro, mientras camina por el oscuro pasillo.

Las voces ahora arrecian contra ella y duda si decirles nazis o comunistas…, términos que a ella le parecen sinónimos, o si debe preguntarles si son del Ku Klux Klan con barretinas en vez de capirotes y sin el Misisipí, o hijos de satanás, que todo es compatible. Le parece como si la escena le estuviese pasando a otra persona y ella la viese por televisión… hasta que… una piedra le ha impactado en la espalda, y se gira a cámara lenta buscando los ojos del cobarde, pero son tantos los cobardes que es difícil la elección. La manada sigue con su griterío, serán unas cuarenta las alimañas que allí acechan bajo la autoridad de un macho alfa que ella cree reconocer. Pasan los minutos, las voces se apagan en la distancia, pero retumban en su cabeza. Una pareja de mossos, en la esquina, contempla divertida el acoso. Mientras, nota la vibración de su móvil en el bolsillo, es él, que le pregunta cómo ha sido esta vez el vía crucis. Ella rebaja la tensión sufrida, es mejor así, él habría cogido del cuello a cualquiera de esos delincuentes y le habría reventado su hiel hasta envenenarlo, pero ¿y después? No merece la pena, es mejor que la violencia se quede donde siempre está, entre esos descerebrados y sus amos del tres por ciento. Probablemente, su marido, ella y el peque se marcharán antes del próximo curso. Los golpistas han ganado, y desde hace mucho, y sus voceros de TV3 y Catalunya Radio se lo recuerdan a diario y el interés del Gobierno de Madrid lo confirma para que no haya dudas. Para ella es como un power point que pasa por su cabeza una sucesión infinita de imágenes de humillación, sufrimiento y dolor. Y recuerda hasta alguna película, Sublevación en el gheto, con John Voigt, Donald Sutherland…, ¿y quien representaría al general de las SS Jürgen Stroop?, ¿y a Heinrich Himmler?, pues no le caben dudas en ese casting de urgencia que se hace.

Sube a su automóvil, todo lo dañado que puede estar entre aquellos rufianes que tiene por vecinos y que le demuestran cada día cuánto la quieren muerta. Conduce y le cuesta encontrar Radio Clásica, que emite el Miserere, de Gregorio Allegri, y su mente recorre los rostros de los que estaban apostados en la puerta del Turó del Drac. Ya lo ha identificado, esa cara es de un antiguo cabecilla de los terroristas de Terra Lliure. Ella le conoce y también conoce la historia de aquella banda de malhechores, desde el tiro en la pierna (kneecapping) a Federico Jiménez Losantos, hasta la bomba en el pecho a José María Bultó y el también asesinado ex alcalde Joaquín Viola… bueno, después algunas de las fieras ingresaron en ERC, precisamente el partido del ahora molto honorable. Y le viene a la mente aquella vieja canción de Bob Marley, «levántate por tus derechos”», los de su hijo en este caso, y en sus oídos resuena «¡l’escola en catalá!» una y otra vez. Pues a este paso, se dijo, el catalán solo se hablará en el infierno, porque la inmersión lingüística de la Generalidad se ha convertido ya en la tortura del ahogamiento simulado (waterboarding). Y la carretera se pierde, desdibujándose, con las primeras gotas de lluvia de este diciembre inclemente. Dan Pagis escribió con lápiz en el vagón sellado:

Aquí en este vagón

soy Eva

con mi hijo Abel.

Si ves a mi otro hijo,

Caín, hijo del hombre,

dile que yo…