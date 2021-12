Están las calles igualmente adornadas, el frío de diciembre es el mismo de siempre, los anuncios de juguetes y regalos toman su protagonismo en la radio, en internet y en la tele, y se oye de lejos -apagada- la carcajada monosílaba de Santa Claus acercándose a la noche buena que ya asoma por el balcón de la semana pintándola toda de rojo Navidad, los niños terminan el colegio pronto sin saber muy bien cuándo volverán, sin embargo ahora -a los más pequeños- lo único que les importa son las fiestas que se acercan en las que el mundo se vuelve un poco más a su medida, más pequeño, más juntos todos y en familia, más sonrisas, más regalos y dulces, más tiempo despreocupados y para ellos y para jugar. Se podría decir que ya es Navidad. Aunque ahora todo se dice con la boca pequeña, o la voz tapada, no se pueden hacer demasiados planes porque se frustran a la vuelta de la esquina, ni una estación dura la tranquilidad, ni el amparo de las vacunas, otra vez vuelven los malos números afilando las estadísticas y nos apuntan. Sí, están los adornos de siempre, el mismo frío afuera, los árboles y belenes en los salones, las compras de regalos e ingredientes, va y viene gente, pero no se respira el distintivo ambiente, tras la mascarilla no huele a pura Navidad.

Y es que hace tiempo que ya nada es como antes, o más bien, siempre es como últimamente, ni siquiera la Navidad logra quitarnos de encima la pandemia que viene avisando desde hace días que con su sexta ola nos aguará la fiesta, y limitará los movimientos, ya sea por prudencia o por decreto, se reducirá seguro el ajetreo y las reuniones, y alrededor de la mesa se echará en falta a gente, porque el virus no los trajo o porque se los llevó para siempre.