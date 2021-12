Vuelven las mascarillas y vuelven los artículos, textos y noticias sobre las mascarillas, que son artículos, textos y noticias a favor o en contra de ellas. Abascal ha dicho que Sánchez es un tirano y que no piensa ponérsela en exteriores. No sabemos si después de decir esto se comió crudo tres niños y eructó fuego mientras con las garras se agarraba al cielo de los sondeos. Abascal no ha trabajado en su vida pero hacerse un nombre le está dando mucha tarea. Su sueño es que el PP le necesite, después de tantos años que le diera trabajo sin necesitarle. Las mascarillas vuelven por decreto, por necesidad y por higiene. Siempre hay alguien que pregunta si hay que llevarla cuando uno está en el campo o está solo. Lo hace por provocar o por idiocia o tal vez por creer que así pone en ridículo al Gobierno, cuando en realidad esa pregunta lo pone a la altura del que en el colegio siempre preguntaba, cuando el examen llevaba veinte minutos, si se podía escribir en boli rojo. El debate sobre las mascarillas distrae sobre lo que debería ser la cuestión fundamental: la mayoría de la clase dirigente no está a la altura. Soportamos una carga difícilmente soportable de demagogia, tactismo, mala praxis y electoralismo. Las autonomías no contratan a más sanitarios pese a que hacen falta. Acusan al Gobierno central de pasividad cuando ellas tienen un montón de competencias que no tienen bemoles ni agallas de poner en marcha. No hay cojones de cerrar determinadas actividades. El Gobierno central exhibe chulería, desdén y arbitrio mientras contempla con alegría como se queman los presidentes autonómicos. Los que se queman, que Ayuso sube votos cuando suben los contagios.

Creímos que esta pandemia iba a devorar los liderazgos (no se sabe, no ha acabado) pero por desgracia en algunos casos los está reforzando. Se nos está asilvestrando el artículo pero es probable que la indignación suba cuando lleguemos a la cuesta de enero, por cuesta y por covid rampante. Una indignación que puede ser colectiva y compartida. Los culpables no están claro. Sin descartar la contribución que realiza nuestra propia estupidez a semejante panorama.