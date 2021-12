Cada idioma tiene las suyas y cada una de ellas, aisladamente, merecería ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me refiero a las palabras y a las expresiones en general, y más en particular a aquellas que respecto de los conceptos que explicitan se convierten en polisémicas. Si los conceptos fueran de plastilina las palabras serían polisémicas y los conceptos que explicitan polimorfos.

Sería divertido ver a cuatro amiguetes del alma, a las cuatro de la madrugada, enfrentándose al reto de dar cuenta del cuadragésimo gin-tonic mientras afinan sus alcoholizadas seseras para tratar de darle nueva forma al concepto «efluxión» antes de llegar a casa.

–Te lo juro, cariño, no he bebido tanto. Mi estado de equilibrio no es lo que parece... Me he caído porque la efluxión ha funcionado al revés, y por eso parece que he bebido. ¡Te lo juro por Snoopy, solo ha sido copa y media, porque a la segunda se le derritió el hielo y a mí el gin-tonic sin hielo no me gusta...!

El periodo navideño es un tradicional proveedor de efluxiones varias y variadas como consecuencia de ingestas de espirituosos desde temprano en la mañana. Las mañanas de cada 22 de diciembre suenan a jóvenes dúos ildefonsianos cantarines y huelen a churros, pero, sobre todo, a lo que huelen es a anís del que se bebe de un trago y/o se come a base de muerdos a las uvas pasas emborrachadas con él. Francamente, no sé por qué Páblov hubo de martirizar a los pobres canes... Su proceder evidencia cristalinamente que don Iván no tuvo noticia del proceso estímulo-respuesta que conforma el periodo navideño en nuestro terruño patrio. Don Iván, esté donde esté, grite conmigo: ¡vivan los mantecados, los alfajores, los roscones de reyes y el anís, sobre todo el anís...!

La prodigalidad de la exaltación de la amistad en Navidad contribuye a darle a la chispa y a lo achispado un lugar preponderante. La chispa, tanto expresa ingenio, vivacidad, agilidad mental..., como, cuando conforma el plural más saltarín, define la furia más iracunda de los que «echan chispas» en entornos en los que «saltan las chispas». Lamentablemente, fuera del periodo navideño lo que acabo de expresar se agiganta inconmensurablemente. Valga, si no, el ejemplo permanente que nos brindan las cámaras Alta y Baja estatuidas por nuestra Constitución, a base de demostrar fehacientemente las chispas más chungas de todas las chispas.

Las cámaras del Congreso y el Senado no entienden de chacotas. Tan es así, que se han convertido en universos de dicacidad ausente en los que las chispas ingeniosas son la excepción y las chispas cotidianas son las del tenor más bajo e impresentable que nadie hubiéramos podido imaginar nunca. Nuestras Cámaras, cada vez más, son el vivo retrato del mal gusto, del desestilo, de la mala educación y del peor ejemplo para los propios hijos de sus señorías, los actuantes.

De igual manera que en lo coloquial «el chispas» siempre fue el digno electricista de turno, en lo politizado, «el chispas» son cientos de individuos –e individuas, obviamente– que tratando de lucir palmito culto y chispa elegante, solo alcanzan a llegar a la verificación de la mala leche en la peor versión no pasteurizada de la politización institucional, que, insisto, no es política, sino otra cosa. Las denominadas derecha e izquierda se han desnortado y el ya normalizado guirigay cameral empieza a mostrar tintes de canonjía de difícil apaño.

Las chiribitas son chispas, chispitas, más bien, pero en su sentido más amable. Las chiribitas son chispas de las buenas, fácilmente identificables en los ojos de los niños. Los ojos de los niños son inagotables fraguas de ardientes chiribitas que explicitan al ser humano en su estado previo a la despersonalización por prescripción social, que es el mal endémico del sistema. Después, cuando los niños crecen, a partir de su pubertad, las chiribitas adoptan la forma de flechas de Cupido que revolotean sin orden durante la bendita «enajenación mental transitoria» que define a su majestad el enamoramiento, que es la puerta de entrada al amor, periodo este en el que las chiribitas mutan para convertirse en solemnes destellos quedos que lo iluminan todo sin necesidad ninguna de revolotear.

Amable leyente, es Navidad, dele cancha a las buenas chispas y a las chiribitas. Y a los mantecados y a los alfajores, pero, sobre todo al anís.