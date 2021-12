Feliz Navidad.

Este sin vivir en el que se ha convertido nuestra vida diaria en los últimos años hace que hasta un cielo de tonos grises planos, árboles de hojas limpias que gotean y una mansa lluvia, que la tierra bebe con sed de meses, parezcan un milagro a nuestras almas también resecas de tanto soportar desgracias. Porque milagro parece que algo salga bien y que lo que debería ser normal nos parezca un hecho prodigioso. Lo cotidiano se convierte en un hecho extraordinario, cuando las tragedias no vienen solas, sino como un cortejo de heraldos de negras vestiduras, como si los cuatro jinetes del Apocalipsis galoparan de nuevo por los cielos y el golpeteo de las pezuñas de los caballos letales se quedaran insertos en nuestros cerebros. Hasta cuándo?

Después de muchos meses, cerca de dos años, de soportar confinamientos, pruebas, vacunas, mascarillas, alejamientos, modificaciones radicales de nuestras costumbres ancestrales, soledades y, sobre todo, enfermedades y muertes, por no hablar de erupciones volcánicas, asfixia económica, torpes medidas tomadas a ciegas con gran aparato mediático, que han contribuido en gran manera a crear este clima de pánico, después de todo esto, cuando creíamos que el curso del vivir se enderezaba, volvemos atrás a velocidad de vértigo, casi al punto de salida. Y de nuevo cancelaciones de reservas, anulaciones de viajes, nochebuenas solitarias, mensajes de que tal amigo, o familiar está enfermo, hospitales, confusión, resignación…y miedo. Miedo a la enfermedad, a la ruina y a la muerte. Y uno siente ganas de llorar.

Pero en momentos así, cuando parece que la angustia se enrosca en la garganta y que el túnel nunca va a tener salida es cuando hay que volver la mirada atrás y recordar los buenos tiempos, o contar historias y cuentos, como hacían los clásicos para recrear días felices en el presente oscuro.

La Navidad en casa de mi abuela en el hoy desvencijado chalet frente al hotel Las Vegas y entonces casa señorial con un toque surrealista de salones cerrados, cuarto de estar de constantes rezos al olor de incienso y y el calor del brasero y numeroso personal de servicio, que era como de la familia no solo por su trato, sino incluso por el toque de locura habitual en algunos de nuestros genes, la Navidad, repito, era toda una fiesta, que comenzaba con el tema de «la pavera». Este era un gigantesco perol en el que cabían apretados dos pavos, aunque por mucho que se comiera en aquella casa, era una pasada. Durante todo el mes de diciembre se preparaba la Nochebuena como un ritual, que dirigía mi abuela con mano de hierro, un manojo de llaves como las imágenes de San Pedro del barroco español. Sin exagerar. Sus órdenes eran impartidas de forma inexorable a personas entrañables pero algo desquiciadas a las que mi abuelo, siempre ajeno a todo lo que ocurriera fuera de sus habitaciones particulares, solía llamar por su nombre y apellido. María Molis, Dolores Morillo, su hermana María Morillo, muy aficionada al electroshock en la clínica de los Linares-Pezzi, y algunas otras cuyos nombres no recuerdo bien. En toda la casa había un cierto aire a ‘Eloísa está debajo de un almendro’, ya que al desequilibrio general, se unía el hecho de que mis abuelos solían pasar gran parte del día en sus respectivas camas de sus habitaciones separadas desde siempre. Realmente ignoro de qué forma nacieron tantos hijos. Tampoco tenían ningún motivo para levantarse, porque no tenían nada que hacer, excepto oír misas a destajo en la Catedral por parte de mi abuela y discutir verbalmente con Dios por parte de mi abuelo, cada vez que leía en Sur alguna esquela de algún amigo que se le había adelantado en la marcha de este mundo al Valle de Josafat, cosa que él deseaba fervientemente hacer. Ignoro las causas de este ferviente deseo. Otros temas frecuentes de conversación eran la Divina Comedia, especialmente el círculo del infierno y el reloj de «para siempre, para siempre, para siempre», el marqués de la Sonora, el lagar de Gálvez, la finca del Boticario, la casa del Niágara, Anita Delgado y cuestiones de similar importancia.

La temporada navideña comenzaba con el montaje de un gigantesco Nacimiento, que ocupaba toda una habitación, de la que previamente se retiraban los muebles, incluido un piano y un precioso cuadro pintado por mi abuela con el que consiguió un primer premio en los larguísimos años de internado en las irlandesas de Loreto en Gibraltar. ‘L’horloger de la campagne’ se llama, porque aún existe en casa de mi prima Beatriz. De las decenas de figuras del Belén no sé qué fue de ellas cuando mis abuelos marcharon al cielo en el que creían firmemente de forma física.

El siguiente paso en la preparación de la gran cena, que alguna vez pudo convertirse en la última, dado el nivel de colesterol, azúcar y ácido úrico que se depositaba sobre la mesa del comedor. Pero milagrosamente no fue así. Ahí entraba en funciones una cocinera desquiciada, llamada Matilde, al menos en los primeros años que me dejaban asistir al ritual del sacrificio pavero. Primero cogía un pavo, le introducía un embudo en el pico y le atizaba una botella de brandy, entonces llamado «la coñá»,soltaba al pobre animal por la enorme cocina y ella y nosotros nos partíamos de la risa al ver al bicho dando tumbos por la cocina con una borrachera del demonio. El demonio era un personaje familiar en las conversaciones de aquella casa en la que se vivía plenamente el realismo mágico, que aún no se había inventado. Reconozco que lo que estoy contando no es políticamente correcto según las normas hoy impuestas a sangre y fuego, pero sinceramente me da igual. A nosotros no nos quedó trauma alguno. Ni tampoco de las charlas demoníacas. Personalmente me siento un ser libre a pesar del ambiente de entonces y de ahora.

Les libro de la narración de la preparación del pavo, después de rebanarle el pescuezo del que salía un chorro de sangre, que sinceramente no nos impresionaba nada, con la introducción de manzanas y multitud de otros frutos por el mismísimo culo. Y al fuego durante horas. Solía estar riquísimo. Mi abuela procedía personalmente a trufar otro pavo, que solía servirse con huevo hilado, que a ella le chiflaba, pero era una operación entonces carente de interés para mí, cosa estúpida por mi parte, porque me gustaría haberlo aprendido, pero normalmente no suelo atender a las cosas realmente importantes. Defecto importante por mi parte.

La cena de Nochebuena transcurría de forma animada, teniendo en cuenta la cantidad de tíos y primos que se reunían en el comedor y nunca se produjeron discusiones entre cuñados, primero porque mi abuela, que a veces recordaba a Catalina la Grande incluso en el peinado y la gordura y a la que yo adoraba, no lo hubiera permitido y en segundo lugar, porque entonces no se hablaba de política. Hubiera sido un tema perfectamente inútil. Como lo es ahora también, aunque nos creamos que no.

En aquel tiempo Mariah Carey aún se encontraba en la nada y después de la coña de mi tía Mavi, medio alemana, que cantaba Noche de paz en alemán dedicada a su ‘mutti’ y según mi tía Loli también a su ‘putti’, se producía el momento cumbre. Como en el Radio Music City Hall de Nueva York. De lejos empezaba a oírse el eco de las zambombas y panderos que una pastoral tocaba por el paseo de Sancha. Para el que no haya vivido aquel tiempo, estas agrupaciones de pastores venidos de los pueblos recorrían las calles de Málaga, cantando villancicos, los que todos nos sabemos de memoria, pero que ya no se cantan porque la Navidad ha pasado a ser para muchos, una especie de fiestas del solsticio de invierno, o remedo de las saturnales romanas, ignorando en el noventa por ciento de los casos, qué demonios – otra vez – quieran decir ambas expresiones. Y además hay que atender a las deleznables programaciones de todas las cadenas de televisión, que compiten en chabacanería y ordinariez. Y todavía queda Nochevieja, que es el culmen del espanto.

Mi tío Curro, que era tan inteligente, divertido y simpático, como bueno y guapo hacía que subieran los pastores a casa, les daba una cantidad de dinero que ignoro, mantecados, turrones y licores y se tiraban allí una hora cantando en el vestíbulo de la casa, con los niños sentados en la escalera, que entre canción y canción gritábamos «viva María Morillo», que era un personaje singular en aquel mundo mágico, en el que Narnia hubiera sido una tontería. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Salimos de casa de mi hermano Gonzalo en la que hemos cenado felices, tranquilos y contentos, oyendo a Haendel. Los perros dormitan en el salón junto a la chimenea en una escena que podría ser objeto de una acuarela inglesa. El cielo sigue cubierto y comienza a llover. La puesta en escena del discurso del Rey ha sido lamentablemente cutre. El contenido simplemente gubernamental. Por no utilizar términos no adecuados en una noche que para los cristianos es la más importante. Y para el mundo, aunque no lo sepa. Es la referencia del cómputo de la Historia hace dos mil veintiún años. Aunque es posible que algún descerebrado proponga cambiarla para no herir los sentimientos de quien sea.

Feliz Navidad.