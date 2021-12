Lunes. Me invita el profesor Agustín Rivera a dar una charla en su clase; en la Universidad de Málaga. Muchos pagarían por tener a sesenta personas escuchándote hora y media. Yo sin embargo paso un mal trance, me da corte, no sé si estoy a la altura, digo lo que puedo, contesto a bastantes inquietudes y voy construyendo un discurso del que tal vez los futuros periodistas que hay hoy en clase puedan sacar en claro que: hay que leer y leer y leer y ponerse pronto en contacto con una redacción para hacer prácticas. No pontifiquéis, desconfiad, verificad y no uséis tópicos. Luego hay un cafelito con Rivera y algunos de los alumnos y pasa Antonio Méndez, profe también y director de Málaga Hoy, y se sienta y hablamos de la felicidad y del periodismo, de algo hay que hablar. Hay un ambientazo en los jardines de la Facultad, donde han instalado mesas y el estudiantado bebe botellines o refrescos o almuerza y zascandilea o lee apuntes. Llega Vicente Almenara, columnista dominical aquí, apresurado para dar su clase pero antes me cuenta que va a sacar un libro de entrevistas a periodistas y otras gentes que protagonizaron la transición en Málaga. «Sale mucho tu padre», me dice. Al decir esto de que va a salir este libro me doy cuenta de que estoy dando/escribiendo una noticia. Ahora. Periodista.

Martes. Comienzo la recolecta de artículos y columnas de prensa que se titulen ‘Cuento de Navidad’. Los colecciono. Hoy hay uno de Rosa Palo, muy bueno, en El Correo. Va sobre un gordo. Y no de la Lotería, precisamente. Un maestro que no falla a esta tradición es Ignacio Camacho, en ABC. Yo suelo perpetrar algunos años uno. Un cuento de Navidad. Sin dramas. Con algo de humor y un punto de actualidad. Creo que Raúl del Pozo también practica esto. Un buen cuento de Navidad sería el que protagonizara un virus con remordimientos. No sé. Miércoles. Está uno como programado para las obligaciones. Para cumplirlas. Para sentirse bien una vez culminadas. Para sentir un taladro en el cerebro cuando están pendientes. A uno le gustaría ser un irresponsable, un anarco, un insumiso de la burocracia y la cotidianeidad, un tumor para la rutina. En fin, que hay que llevar a Rafa al bus, hay que pasar hoy la ITV del coche, hay que ir a por unas muletas para Amaya (esguince doble) y están pendientes algunas compras que no se pueden posponer. Un poco más y me toca pasear también al perro. Que no tengo. Un sinfín de miercolerías de miércoles plomizo que sin embargo enseña por el horizonte la Navidad, que imagino hueca de obligaciones, achampanada, familiar y pelín callejera. Bolitas de coco al atardecer. Jueves. Como si no fuera ya de por sí melancólico viajar en tren, voy leyendo a Muñoz Molina. Y es Navidad. El asiento de al lado estaba libre pero ahora se ha sentado mi melancolía, de tanto invocarla. Melancolía que este año ha engordado. La abrazo un poco. Me acaricia. Miro por la ventana. Aprovecho un descuido y la empujo y la expulso del asiento, del vagón, de la vía. Se queda en Osuna o vaya usted a saber si en Antequera o en un olivar. Llego a Sevilla con ganas de hacer el golfo pero me llevan rápido al plató. La redacción está dicharachera y en vísperas de vacaciones. Fuera llueve. Paco Reyero nos habla de un libro sobre ‘Qué bello es vivir’, la mítica película navideña. Uno de los autores del volumen nos informa de que no ve películas hechas después de 1965. Se va a perder la última de Sorrentino, que esta noche me meto en vena. Creo que ‘La gran belleza’, junto a ‘Primera plana’, de Billy Wilder, es la película que más veces he visto. Sin olvidar a Pajares y Esteso. Viernes. Tardebuena.