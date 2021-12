Nos perdemos, sí, en ocasiones nos perdemos. Nos perdemos cuando invertimos tiempo en considerar que nuestro ombligo es el centro del universo. El mundo ya rodaba mucho antes de que nuestra vida gozara de un tiempo y un espacio propios concedidos como don en la existencia, y seguirá rodando cuando llegue el momento de abandonar los linderos de estas costas: «Sólo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia, y no es el tuyo». Así reza la última clarividencia de la Asociación Católica de Propagandistas. Si ustedes gustan, bien podríamos hablar, hasta el infinito y más allá, de diatribas de calendario desde las que cuestionar si el veinticinco de diciembre fue realmente la fecha que acogió el nacimiento de Jesús de Nazaret; bien podríamos hablar del papa Julio I y de Constantino el Grande, y de la conveniencia o no de hacer coincidir la natividad cristiana con la fiesta del sol invicto y el fin del invierno. Como también podríamos hablar del tan renombrado ‘Espíritu de la Navidad’ que, rojo sobre blanco, se publicita en todas y cada una de las comedias románticas navideñas con las que el celuloide y lo cinematográfico nos invitan a ser mejores personas porque «hoy es Navidad».

Bien podríamos hablar, además, del cálido y entrañable encuentro de las familias que se reúnen tras la dispersión anual y de las consabidas ausencias, tanto más en esta época inoportuna y dramática donde las dificultades víricas nos hacen mirar con nostalgia el pasado para entristecer nuestro presente.

Podríamos hablar de gastronomía navideña, del relleno del pavo, de los centros comerciales, de las cenas de empresa o de si preferimos a los Reyes Magos o a san Nicolás, alias Papá Noel o Santa Claus: un señor al que, por lo visto, lo pasó de verde a rojo la Coca-Cola. Por hablar, podríamos hablar hasta del Grinch. Tanto y tanto se puede comentar que, puestos a hablar por no callar, podríamos conversar sobre lo oportuno o inoportuno del alumbrado urbano, la lotería o incluso acerca de los cristianos que, simplemente, recuerdan que Jesús nació tal o cual día de hace muchísimos años.

Y sin embargo, en mitad de este legítimo y respetable contexto de infinitas miras, en medio de tanta temática colindante y tanto frente abierto, sería más que justo guardar cierto espacio para aterrizar en esa otra realidad de la Navidad que trasciende y que nos invita a experimentar desde el balcón de la fe, y no simplemente a rememorar, que Jesús de Nazaret hizo presente con su venida a este mundo la infinita misericordia y cercanía de un Dios que se abaja, haciéndose hombre y habitando entre nosotros, un Dios que «derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes». En este mismo sentido, hay ocasiones en las que las cotas más altas de la Teología también encuentran su eco en los villancicos más tradicionales, tan sólo hay que tener los oídos abiertos: «Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorad al Rey del Cielo que ha amanecido en el suelo, fun, fun, fun».

Que Dios se haga presente en la historia y permanezca entre nosotros nos indica claramente que la esperanza no es un horizonte difuso, que existe salvación más allá de toda sombra y que la realidad no es asepsia valorativa, sino que en ella se halla inmersa una intencionalidad de bondad que nos viene de lo alto y que cada cual, a puerta cerrada y dejando atrás los ruidos de lo cotidiano, habrá de preguntarse, en honestidad, por dónde y cómo le resuena. Y es que no hay vacío interior capaz de llenarse con artificios momentáneos o luces de león que, a modo de bulo, propician el engaño y parecen sostenernos la vida hasta que, llegado el momento, acontece la desgracia y nos damos cuenta de que nuestros cimientos se tambalean o, lo que es peor, no existen. Bulos que, tal y como dice la RAE, emergen como falsedades e inconsistencias que se difunden, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien. Aunque, puestos a hablar de bulos, si me lo permiten, y así acabo como empecé, también la Asociación Católica de Propagandistas nos alertó contra ellos el año pasado: «¿Sabéis cuál es el bulo más repetido en los últimos dos mil años?: Dios no existe». Feliz Navidad.