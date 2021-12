Está uno agitado, no mezclado, como los buenos dry martinis. Agitado ante la perspectiva del año nuevo, año 2022. Qué nos traerá.

-Oiga, estos días se hace balance, no prospectiva.

Eso será para los que tienen memoria, que es un atributo de opositores, rencorosos, inteligentes, notarios, estadísticos o camareros. El mío con mucha leche y al descafeinado con sacarina le pone poca espuma. Memoria. Yo soy más de mirar hacia adelante, incluso para evitar la tortícolis. «Lo mejor está siempre por llegar» y si no fuera así la frase lo invoca, el optimismo lo llama. No es que la cosa sea para tirar cohetes, salvo en cabo Cañaveral, pero hay que sobreponerse. «Sobreponerse es todo», ya lo dijo Rilke, que era muy de sobreponerse en los hotelazos de Ronda mirando el paisaje y almorzando muy bien, en ese tiempo tan, tan, agitado, como fue el suyo. Se ahorró la Segunda Guerra Mundial pero vivió la Primera, que no fue moco de pavo y sí moco de rata en las infectas trincheras, matadero de toda una generación de jóvenes europeos. Rilke. Que nos dejó una frase, un verso, el antes citado, que es como para enmarcar o grabar en mármol o hacerlo lema familiar.

2022 seguirá siendo el año del covid, aunque prefiero bautizarlo como año de la vacuna, la nueva, la definitiva, la que nos libre de este mal. El año de la ciencia de nuevo, la que siempre genera tanto bien como incrédulos, ahí está, haciendo prodigios. Un antídoto en solo un año.

Un año ya de las primeras vacunaciones. 2022 se abre y nos enseña la panza que sobresale por detrás de este moribundo 2021, que agoniza entre petardos y gente que cena sola en Nochebuena y se come sus propias sobras en Navidad. Las peluquerías están tristonas. Las fiestas de Nochevieja se cancelan. El único subidón, como no sea el del champán en casa con el núcleo familiar, es el de los datos de contagio. Se anuncian nuevas restricciones. Para enero en Andalucía. No sobrepondremos. Es todo.