No se acaban las calamidades, el ascenso imparable del precio de la luz, ni los iluminados por la rabia y la desfachatez política, la avaricia del que tiene demasiado y quiere más, el hambre de los abandonados, no se terminan las peleas fingidas que configuran el odio real, ni las batallas reales que arrasan con todo, seguirán las barbaridades como argumentos, el enfrentamiento como rutina, la falsedad como noticia, los titulares opinando, la nimiedad como protagonista, la inmediatez a largo plazo, los números reduciendo las historias, cifras que no descifran lo que nos pasa, que no cuentan nada, pero dibujan hipnóticas estadísticas.

No se acaba el ruido tomando la palabra, ni el hablar por hablar, la palabrería, el discurso del que engaña, no termina la polarización, el enfrentamiento interesado, el altavoz a los mensajes rancios, desfasados e ignorantes, seguirán los problemas escondiendo soluciones, las soluciones provocando peores problemas, continuará el cambio climático sin otro cambio que seguir cambiando y sin cambiarnos. No termina tampoco el virus que siempre encuentra una forma de volver o de demostrarnos que nunca se había ido, otra vez nos tapa las sonrisas o la mala cara, y llena los hospitales y las noticias y restringe nuestras actividades, de nuevo llega el virus renovado, con otro nombre, a llevarse otros tantos nombres por delante. No se cansa la pandemia de dar la vuelta al mundo y a cada giro aprieta más la cuerda que le queda. También el mundo sigue girando y ya ha pasado otro año, ahora toca empezar el 2022, un nuevo año con el que no terminarán nada más que los meses y seguirá todo igual a pesar de los propósitos, pero sonarán las doce campanadas a la vez como un portazo en cada casa. Porque quién no quiere a estas alturas dejar atrás lo que está pasando, que termine con el año también algo, empezar de cero y celebrarlo.