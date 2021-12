El retrato de Doris Day incluye una selección de los relatos breves de Alfredo Taján, aparecidos en periódicos y revistas especializadas, a lo largo de más de veinte años. Ahora se desvela el prosista irónico, delicado y sutil de sus novelas, pero en distancias cortas.

Entre las novedades literarias que más han dado que hablar en el año que termina ha sido notable el impacto de la colección de relatos El retrato de Doris Day, (Renacimiento, Espuela de plata) obra del escritor y gestor cultural Alfredo Taján. Hace pocos años la edición de Nueva Usura. Poesía Reunida (1983-2014), editada también por Renacimiento y al cuidado de Luis Alberto de Cuenca, fue una excelente ocasión para asomarse a tres décadas de coherente evolución poética que pudo causar sorpresa a los no avisados.

El de Alfredo Taján es un nombre que suena con fuerza en la narrativa española desde el siglo pasado. Ganador de los premios de novela Juan March (con El salvaje de Borneo, 1993), Café de Gijón (por El pasajero, 1996) y Ciudad de Salamanca (con Pez Espada, 2010) su obra hace tiempo que dejó de ser un secreto para conocedores e iniciados. A los anteriores hay que añadir un buen número de relatos dispersos a lo largo de los años en diarios y revistas y varias novelas más que se integran en un todo marcado por la insinuación, el cosmopolitismo y un saludable apetito por contar historias.

Pero es El retrato de Doris Day su último, por el momento, libro publicado, el que ha causado un visible revuelo en los suplementos culturales de prensa. En sus páginas ha condensado un volumen enciclopédico de lecturas, el poso de variadas experiencias vitales y el resultado de una peculiar sensibilidad diestra en retener matices, tal vez emparentado, entre otras materias, con su amplio conocimiento de la música popular del siglo pasado. De aprehender lo no evidente, las aristas más discretas de los accidentes cotidianos donde la apariencia enmascara un suceso más relevante. Varios autores se dan cita bajo su nombre en estas páginas: hay un Taján cínico que nos lleva por salones polvorientos de ajados cortinajes, otro escéptico con el que recorremos los restos de lo que se llamó el naufragio de las ideologías, otro Taján simpaticón que se cuela entre sus páginas como brisa por las callejas, tratando al lector confidencialmente como si de un cómplice necesario se tratara, tocado en ocasiones de un sereno desengaño.

Sus escenarios cuentan con un prolijo atrezzo: por mentar, copas talladas, gavetas de compartimentos ocultos, trenes nocturnos y hoteles fantasmales que regresan unos instantes a su esplendor, espejos venecianos, sociedades transatlánticas, malsanas amistades repentinas y previsiblemente breves, olvidados seres mitológicos y criaturas que no frecuentan la luz del día, esos que se conocen como vampiros. Personajes mundanos tocados una vez de inocencia suicida y otras de un calloso desengaño, exploradores británicos del XIX, periodistas renegados de longevas dictaduras suramericanas, policías sentimentales, investigadores caribeños contra travestis bibliómanos en la Cuba castrista, del Cono Sur a la Costa del Sol, espías travestidos y agentes no tan secretos, o aristócratas rendidos ante la antropofagia, entre muchos.

Taján nos brinda un puñado de historias salvajes, según denominación anglosajona, bajo un envoltorio de supuesta cortesía y convención, que en el fondo no lo es, en el que aletea un coqueteo intermitente con el pastiche, heredero de los fabuladores españoles del siglo pasado con Perucho y Cunqueiro a la cabeza. No en vano Joan Perucho comparece como narrador de uno de los relatos más específicamente fantásticos del volumen, mientras que Rafael Pérez Estrada (otro mixtificador infatigable) posa su mano en una biblioteca de lustrosa caoba obsequiando al narrador un venerable libro, en el origen de una historia no menos aterradora. Relatos, en suma, con un pie en la cotidianeidad y el otro en una ominosa niebla que lo hacen firme aspirante al título de penúltimo escritor gótico como al de entusiasta decadentista consciente, a lo que no es ajena la visita en sus páginas de Ronald Firbank, Jean Cocteau, Frank Rolfe, más conocido como Barón de Corvo, o el crooner Bryan Ferry, entre muchos otros, entre los que destacan el ciego vigente Jorge Luis Borges o el hoy olvidado neobarroco Severo Sarduy.

Apoyado en un vocabulario culto sin escrúpulos (haber estudiado, parece sugerir, ante la pereza sustantiva de hoy) extraído de lo leído y adquirido sin dolor, con una sintaxis imaginativa en el que se van distribuyendo las piezas con precisión en un tablero prefigurado por un destino con frecuencia irónico. Y más personajes y más mitos y más historias cuya intriga absorbe en cada caso. Una cita indispensable para los degustadores de delicias literarias aburridos ante el meneo de títulos demasiado semejantes entre sí. Y es que, como titula Juan Bonilla en su prólogo al libro, «Taján es una muchedumbre».