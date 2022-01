Cuenta un chiste gráfico de esos que pululan por las redes sociales que el año que acaba de comenzar es la tercera parte de la serie que empezó con 2020, es decir, la de esta pesadilla colectiva que está siendo el coronavirus, un mal que ha dejado ya demasiados muertos y heridos y que, esperemos, esté dando sus últimos coletazos en esta sexta ola que, gracias a los antivacunas, intenta prolongarse más allá de lo que la propia naturaleza de la variante Ómicron le permite, pues, según parece, quienes se han contagiado lo pasan como un resfriado severo, pero la vacunación, sí señores, ha hecho que los hospitales se mantengan alejados del temido colapso. Eso, al menos, nos permite respirar un poco, aunque quedan incógnitas en el aire: si alguno se está preguntando ya qué pasará con la ansiada Semana Santa (vital no sólo para los anhelos cofrades, sino también para la economía local, es lo que hay), la cabalgata de Reyes es el próximo evento multitudinario cuya celebración está en entredicho. Escribo este artículo en la mañana del 30 de diciembre, así que no sé lo que habrá ocurrido. Ya veremos qué se decide. Lo siguiente será el Carnaval malagueño. Ojalá pueda llevarse a cabo. Será interesante escuchar qué pasodobles elaboran nuestros copleros en el concurso de agrupaciones: posiblemente el coronavirus se lleve unas cuantas, pero también ocurrirá lo mismo con la gestión que están haciendo de la pandemia las diferentes administraciones. Elena Claros, la voz de las mañanas malagueñas en Canal Málaga Radio, me pide que elijamos a los personajes del año para su programa. No hay duda: en política, el alcalde, Francisco de la Torre, a quien su partido ya le ha pedido repetir al frente de las listas del PP para las municipales de mayo de 2023. El regidor ya ha dicho que hará esa reflexión cuando toque, es decir, dentro de unos meses, porque más no puede demorarla. Siempre se escenifica así esta danza de la gaviota popular, unos que insisten y él que, a priori, parece resistirse. No sabemos qué pensará esa señora culta y con un gran sentido del humor que es Rosa Francia sobre las veleidades políticas de su marido, pero habrá que estar al loro de lo que dice en sus tertulias radiofónicas. Él va a reflexionar, su entorno político lo da por hecho. Pero aquí la batalla está en el número dos. No hace falta ser estratega político para darse cuenta de eso. El dos, esta vez sí, podría ser el delfín (cuántos se han ahogado en el camino). Aunque a mí me da que, pese a llegar con ochenta años a los próximos comicios, el regidor va a terminar el siguiente mandato: recuerden que hay una exposición internacional en 2027, si es que Málaga se la lleva finalmente, que viene a la ciudad por la insistencia del regidor, coronando, por cierto, una aspiración similar a la que tenía Pedro Aparicio, el otro gran alcalde de la democracia, esta vez en la orilla socialista, de que Málaga acogiera algún evento internacional de renombre. Y el número dos de 2023 podría quemarse tranquilamente a la brasa mientras el regidor deshoja la margarita. El otro hombre del año es Daniel Pérez, portavoz del PSOE que se ha hecho además con la secretaría provincial de su partido, lo que no es moco de pavo. No recuerdo yo un candidato socialista a la alcaldía que además vaya a tener las manos libres para confeccionar las listas que quiera, con permiso, claro, de las agrupaciones. Por cierto, que en la hoja de servicios popular hay que apuntar el impulso decidido que el Consistorio ha dado al centro de innovación Ricardo Valle, que irá al PTA y que impulsará diferentes frentes tecnológicos y disruptivos aquí en la ciudad, lo que se debe a Susana Carillo, edil del ramo y portavoz del equipo de gobierno que se lo ha currado.

Salieron adelante, además, las cuentas de 2022 impulsadas por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, en un pleno extraordinario que tuvo lugar durante la mañana del pasado 30 de diciembre. Fue rápido. Apenas 13 minutos. Sin debate. Ya se habló sobre el presupuesto en una comisión de Economía y Hacienda y en otro pleno extraordinario. El PSOE, de cualquier forma, lo rechaza porque dice que no resuelve los problemas principales de los malagueños y Carlos Conde, que ha liderado el esfuerzo negociador, destaca el aspecto social de las mismas. En concreto, las cuentas ascienden a más de 936 millones de euros, un 4,13% más que en 2021. En el capítulo de inversiones se contemplan 152,8 millones de euros, un 16,13% más que en 2021. Dicha partida alcanza los 168 millones si se suman las cantidades previstas para planes de conservación en barriadas y polígonos. Defiende el equipo de gobierno que la inversión aumenta por octavo año consecutivo y que a temas sociales se les inyectan 130 millones de euros, casi un 7% que en las cuentas de 2021. En fin, este es más o menos el mapa de las cuentas, de las que ya hemos informado varias veces en el periódico. Lo cierto es que el año que acaba de comenzar, 2022, va a ser importante: no sólo porque será el ejercicio en el que saldremos de la pandemia, Dios lo quiera, sino porque además las maquinarias electorales de los partidos se van a poner en marcha ante la inminencia de los comicios andaluces y municipales (sobre todo en relación a la capital). Claro que usted, como yo, andará más preocupado por la subida de los precios, la crisis económica que algunos vaticinan y el día después de los ERTE. Feliz año, pese a todo, y que los Reyes Magos les traigan muchas cosas.