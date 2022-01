Hoy he amanecido de noche, tanto que casi he amanecido con un día de adelanto. El rellano de la planta hoy contrapunteaba la oscuridad y la hacía más oscura, quizá porque en mi rellano «ya no hay soles, luceros ni luna...», como en la copla de doña Concha. Era más que evidente que la luz de la escalera había dimitido de la tiranía del interruptor, así que, por si resultaba, me atreví a llamarla a voz en grito acallado, para no despertar al personal:

-¡Luz, por favor, regresa...! -pero nada, ni caso... Saltar en caída libre los casi cuarenta metros que me separaban del ras de suelo no era una opción, así que opté por iniciar el descenso a tientas hasta el suelo oscuro a ras de calle. Y fue ahí, mientras descendía con mil ojos para no darme de bruces contra los escalones, que tomé consciencia de que, muy a pesar de que mis pupilas ya se habían adaptado a la oscuridad, mi destreza pupilar a oscuras era exactamente la misma que la de los gatos de porcelana ciegos. Faltaban poco más de tres metros de descenso cuando, de golpe, la luz se hizo y, al hacerse, le asestó a mi fotofobia un fogonazo en forma de croché de derecha que me cegó completamente. Curiosas las circunstancias, a veces: mientras el respetable dormía plácidamente, uno, en menos de un repentino nanosegundo, había pasado de la plena ceguera desbordada por la oscuridad a la plena ceguera desbordada por la luz. El asunto de esta mañana ha sido una ceguera tan bipolar que hasta pudiera estar sugiriendo un mensaje transpersonal de calado profundo. Durante el tiempo que me ha llevado cumplir con el trayecto que separa mi domicilio de mi lugar de trabajo, mi mirada ciega ha vuelto a sugerirme los brillantemente torpes alumbrados navideños que las primeras autoridades de demasiadas ciudades del terruño patrio han llevado a cabo, pareciere que con intención expresa de colaborar abiertamente con el animálculo asesino en las dos acepciones lingüísticas de la hospitalidad, respecto del contagio. Me refiero sucintamente al proceso de contagio como parte troncal de la pandemia que, primero, nos inválida y, a la postre, cuando insistimos a base de multicolores vatios animosos, nos finiquita la vida, que, en purismo, es el único bien prestado que verdaderamente poseemos. Hasta mi despacho, el camino ha sido un esmerado ejercicio a tientaparedes debido a que mi visión, en ese momento, era un vertiginoso totum revolutum de lo que los oftalmólogos denominan fotopsias y miodesopsias. Las luces y las sombras de mi despertar hoy empezaron bien, y siguieron aún mejor... -¿Don Juan Antonio Martín? -preguntó en mensajero por el videoportero —Sí, el mismo. —Traigo un paquete para entregárselo en mano. —Suba... El paquete entregado contenía dos paquetes más pequeños, cada uno numerado en su exterior con una inscripción perfectamente visible que indicaba que debían de ser abiertos en riguroso orden. He procedido con el primero y he encontrado un objeto tan conocido como desconocido. Se trata de un semicírculo oblongo, es decir, con forma de ce alongada verticalmente. Su manual de instrucciones se resume en una palabra: «apertura». Suponiendo que la solución al enigma llegaría con el segundo paquete, he depositado el primer objeto a la izquierda de mi teclado e inmediatamente he abierto el paquete número dos. En su interior, un objeto exactamente igual que el anterior, pero con la indicación «cierre» en su manual de instrucciones. Apertura y cierre, era el mensaje que explicaba dos objetos exactamente iguales, que, a todas luces obedecían a una prelación obligatoria. Tras depositar el segundo objeto a la derecha del teclado, he salido al balcón. Fuera, una hermosa luna menguante rielaba -y sigue rielando- sobre el insipiente velo de neblina que viste el cielo. Y, ¡bingo...!, la luna me ha alumbrado: los objetos recibidos son como dos lunas menguantes, una en el hemisferio norte y la otra en el hemisferio sur... Y mis cortas luces se han encendido: he invertido la posición del segundo objeto e inmediatamente la luz se ha hecho...: Mi teclado es un perfecto paréntesis, abierto y cerrado, quizá venido para contarme que las luces y las oscuridades que acabo describir también lo son. ¿Será que la Navidad y la vida, en sí mismas, no son nada más que meros paréntesis...? Por si así fuere, paciente leyente, feliz paréntesis 2022.