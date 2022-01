¿Tú crees, Juan Carlos? Estoy absolutamente convencido. Mira, la revolución en Europa viene de América Latina. El imperialismo salió de España con Colón, Pizarro, Cortés y tantos otros, pero ahora toca el partido de vuelta. Podemos solo hemos sido unos adelantados. Nos ayudó el entonces presidente Chávez, y fuimos los primeros en desembarcar en las playas de España, que son las del sur de Europa, somos la avanzadilla, pero ya verás. Por supuesto, Cuba es el hermano mayor de la Revolución, así con mayúsculas, y Fidel Castro el padre, pero después, fíjate, Nicolás Maduro en Venezuela, Alberto Fernández en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Pedro Castillo en Perú, ahora Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, qué sé yo, hasta Manuel López Obrador en México está en la onda. América es roja. Conozco a muchos de ellos. No te olvides que en 2010 asesoré a varios gobiernos latinoamericanos para una moneda única. Es verdad que el Tío Sam está arriba, pero ya no es Sam, ya es Joe, Joe Biden, y este no diré que es de los nuestros pero…, se ha cargado a Trump, que este si iba contra nosotros, se ha marchado de Afganistán, está con los tiraestatuas y el Black Lives Matter, tiene a Kamala detrás, joder, qué más quieres, y lo que no sabe es que allí también llegará la gran mancha roja, ahora es rosa, que se extiende como salida de un tintero volcado en el mapamundi.

Los USA son la potencia declinante. A mí me pone Putin, la verdad, tiene agallas, con plutonio o sin plutonio la oposición está en su puño, y su entendimiento ahora con Xi Jinping es acojonante. El viejo Biden dormido y Occidente cayéndose a pedazos, como la UE. Y la ONU mirando. Hace poco estuvo en Moncloa el secretario general, Antonio Guterres, y apoyó los indultos a los del procés, está donde tiene que estar. ¿Y qué me dices del Papa?, el otro día estuvo con Yoli y se cayeron muy bien. Oye, mi padre es de derechas y no se puede creer lo que está viendo, el único país de la Unión Europea en el que hay comunistas en el Gobierno, y por supuesto el único de la OTAN, es muy fuerte, tío. Es verdad que nos han querido echar el guante, ahora con el Pollo Carvajal, pero lo llevan intentando sin éxito tanto tiempo…, ¿tú crees que Sánchez nos iba a dejar caer?, si su única forma de mantenerse es con nosotros, bueno, no solo, también con ERC, Bildu… El escenario no puede ser más favorable, y José Luis Rodríguez Zapatero ayudándonos allá, en América, lo de la mina de oro no te lo creas, es basura. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero siempre que esos bastardos tengan la boca cerrada. Como el cerco que me montaron en 2015 Hacienda y la Complutense por mis servicios de asesoría a esos gobiernos de los que te hablaba, por 425.000 asquerosos euros, ¿qué te parece?, ¿qué más da que facture por Sociedades que por IRPF? Pero no pueden con nosotros. Incluso estamos reescribiendo la historia, ahora con la Memoria Democrática decidimos quiénes son los buenos y quiénes los malos, por eso patalean, y en los colegios, la gente está entretenida con el veinticinco por ciento de español en Cataluña pero ¿y los demás contenidos?, nadie como la izquierda ha entendido la importancia de la educación. Por eso nos conviene Casado, lo que pasa es que no debemos vocearlo, no libra una puñetera batalla de ideas, y así ganamos cada día nuevas posiciones, nosotros no somos de dar pasos atrás, otros aceptan lo que decimos para que no les llamemos fachas, pero nosotros no aceptamos nada de esos corruptos. Y después hay gente tan pobre que se vende por dinero, y les decimos veniros para acá, y les dejamos entrar en casa, que hace frío fuera. ¿Me entiendes? Cuando Alfonso Guerra decía que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió se refería a que la socialdemocracia la iba a cambiar, pero quienes la estamos cambiando de verdad, dándole la vuelta, somos nosotros, quienes perdimos la guerra ahora ya la hemos ganado, y sin un solo tiro, oye.

Francisco de Quevedo no se escondía:

Madre, yo al oro me humillo;

él es mi amante y mi amado,

pues, de puro enamorado,

de continuo anda amarillo (…)