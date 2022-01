Por más que lo intentes no se puede olvidar a voluntad nada en concreto, uno puede esforzarse en no pensarlo, pero cuanto más te esfuerzas más lo piensas, es la paradoja del elefante blanco, no pienses en él, te dicen, pero inmediatamente aparece y ahí está balanceando su blanca trompa a modo de saludo burlón desde algún rincón de tu imaginario. Lo que sí se puede es centrarse en algo, enfocarse en otra cosa, si imaginas un león amarillo y le vas añadiendo detalles difícilmente aparezca el elefante a estropearte la imagen. Uno no puede controlar lo que olvida es verdad, sin embargo, sí se puede reforzar lo que se recuerda que es otra forma de forma de no acordarse de algo.

Y es que el olvido, tan complicado siempre y tan necesario a veces, va a su bola -por así decirlo- recogiendo lo que le parece de aquí y de allá, y llevándoselo para siempre a ningún lugar y dejando vacíos que pronto serán ocupados por otras memorias, por otros nombres, por otras bocas. Y se olvidan anécdotas, personas, historias y matices constantemente, sin apenas darnos cuenta, sin caer en ello y sin esfuerzo, mientras nos vemos incapaces de deshacernos de aquellas otras cosas que nos sobran, inquietan o molestan en la cabeza y por más que lo intentemos o, mejor dicho, cuanto más lo intentamos, más tiempo permanecen con nosotros. Por eso lo mejor es no tratar de olvidar nada, dejar que baraje el tiempo los recuerdos a su aire sin mirar la posición de cada carta y cuando de nuevo reparta puede que nos vuelvan o no las dichosas cartas, pero siempre se pueden jugar de otra manera o descartarlas, al final un recuerdo -malo o bueno- es sólo eso, memoria, y cada día es una oportunidad para recordar nuevas cosas. Y todo esto venía a cuenta de algo, pero ahora mismo no caigo.