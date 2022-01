Desgraciadamente es un hecho que a partir de una determinada edad, el tiempo se mide en quinquenios, decenios e incluso siglos. Y eso no tiene solución. Sobre todo cuando a circunstancias personales más o menos negativas, se unen otras de carácter general como una desgracia colectiva, que aúna la existencia de un animal tan gozosamente desconocido como el pangolín, junto a la incomprensible exquisitez del murciélago para algunos cientos de millones de habitantes del antiguo Celeste Imperio, hoy profundamente verde dólar.

Dos años es mucho tiempo para cualquier cosa. Pero más aún para que un enamorado de cierta edad vuelva a sentir en la cara el roce del pesado y denso aire atlántico un día de invierno en que el viento sopla del sur y hace mover las altas palmas de la plaza de San Francisco. Delante de la fachada amarilla del Hotel Madrid, en el que Franco, con perdón, pasó su última noche antes de subir al ‘Dragón rapide’, la calma y el sopor de un cielo azul profundamente oscuro y una deslumbrante luz hacen cerrar los ojos al viajero, que sentado en la placidez del invierno de Las Palmas, deja enfriar el café pegajosamente. Dos años es mucho tiempo. Para ver a los amigos. Para recuperarlos. Para apreciar la textura de un aguacate de Mogán, o el inigualable sabor de un queso de cabra canario, que Manolo Jiménez ha comprado especialmente. Para charlar de arte con Fernando Álamo y de sus últimas pruebas con texturas y pinturas naturales. Mucho tiempo sin andar por Las Canteras entre tanta belleza, que el contraluz del sol hace recortar en una ensoñación como en las obras de Sebastián Navas. Mucho tiempo sin inhalar la profundidad oceánica de las montañas de algas que las olas invernales arrojan a la playa. Mucho tiempo sin «Madre del amor hermoso» y sin los atardeceres de risas y copas, que acaban en libros, fotos y conversaciones trascendentes hasta que llega un nuevo año peor. Para hablar de exposiciones y fotografías con Antonio Pérez. Para contemplar la belleza de Claudia y escuchar la risa franca y entusiasmada de Cati, en la tradición de los grandes arquitectos modernistas. Y venga champan una hora menos en Canarias.

Dos años es una eternidad a determinada edad. Casi dos siglos. Al regresar, el aire entra hasta el fondo del cerebro. Y el sol poniente hace aparecer a la montaña de Guía como la sombra del Teide. El viento sur transforma la distancia y las dos islas parecen una sola, la misma. Como cuando el terral del norte sopla en Málaga y la costa africana parece cercana. Y cuando la marea baja con la fuerza del invierno atlántico, la playa se engrandece, la Barra convierte Las Canteras en un lago, los esbeltos adolescentes de pelo quemado por el sol retiran sus tablas de surf y las mauritanas de gloriosos traseros y profundos ojos negros en rostros intensamente blancos enmarcados en velos coloreados se sientan en la arena y cuentan historias interminables.

Es tan hermoso el invierno en el sur, que el viajero comprende, entiende y comparte las largas estancias allí de Agatha Christie y de Camille Saint Saens. Y que siga existiendo un decadente y casi siempre inaccesible Club Churchill. Pero también medita acerca de la razón de que la calle cercana se llame ‘Malteses’, y de que el monumento a Colón siga en pie ante la bellísima iglesia de San Francisco en cuyos muros un azulejo recuerda que la caña de azúcar llegó a la Península gracias a los árabes y de allí a América a través de Canarias y no al revés, como pretenden hacernos creer ahora. Y uno se vuelve y contempla la majestuosa fachada del Gabinete Literario, con su bellísimo aire ilustrado y masónico entre el bamboleo de las washingtonias altísimas. La mejor España que huele a caña, tabaco y brea. Y en la vecina calle Cano, el Museo y la casa de don Benito, tan canarión a pesar suyo, en un caso similar al de Picasso con Málaga, sin cuyos ‘Episodios nacionales’ es imposible entender nuestra historia del XIX. Insisto, la mejor España, que aúna franciscanos, descubridores, ilustrados, Cairasco, Viera y Clavijo, masones, y una deslumbrante iglesia. San Francisco de Asís, en la que bajo un formidable techo de artesonado mudéjar, como en una Castilla atlántica, mezclada con una Andalucía cercana de piedra tallada y cal en Vegueta, aparece en majestad la bellísima Virgen de la Soledad de la Portería, ataviada de luto por los Manrique de Lara, como Mariana de Austria en los cuadros de Carreño de Miranda y Pantoja de la Cruz, como María de Hungría en las Descalzas Reales en Madrid. De terciopelo negro y rostrillo blanco, en la mejor línea flamenco/ andaluza de las vírgenes de la Victoria, del Pino, de los Reyes, del Rocío, de las Angustias, de tantas otras de faz brillante aparentemente inexpresivas, como diosas, capaces de encender los corazones de la buena gente, indiferente a la imaginería, pero seguros de que esa, y no otra, es la madre de Dios. Esta es la Triana marinera de verdad, la de la mar océana, la del barrio de casas art nouveau y decó del XIX, pero así llamada, gracias al tráfico comercial entre Sevilla y la naciente España americana. Se transfirieron nombres, arquitectura, arte, literatura, formas de vida y gastronomía, que regresaron transformadas de América, vía Canarias. Al ser un calco de la Sevilla peninsular, El Real de Las Palmas estaba al otro lado del barranco de Guiniguada y Triana, como en Sevilla, estaba en esta ribera del entonces rio y hoy avenida. Esto es así guste o no. Está ahí, a la vista, sin necesidad de más investigaciones, ni pruebas. Esta es la auténtica memoria histórica. No hay otra.

El viajero se levanta y mientras encamina sus pasos hacia la librería del Cabildo Insular para comprar la correspondencia literaria y sentimental intercambiada entre Pérez Galdós y la Pardo Bazán, piensa en el profundo desconocimiento de los peninsulares «godos», en el disparate del archipiélago guiri, en el despiste generalizado entre Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, la Palma, Santa Cruz de la Palma y otros similares, la confusión de siempre, ahora generalizada con el fomento de la ignorancia , puestas de manifiesto en el episodio del volcán, incluidos los presentadores de las televisiones públicas, privadas y mediopensionistas.

Miren, La Palma, aparte de una isla de increíble belleza, volcánica como todo el archipiélago, verde y melancólica, casi siempre cubierta de niebla a baja altura por los alisios, pero límpida y azul en las cumbres de los observatorios astronómicos, fue la primera capital del archipiélago. La Santa Cruz de San Miguel de la Palma, que es su verdadero y alongada denominación. Centro de comunicación entre España y América, su puerto ostentó el monopolio del comercio del Imperio, junto con Amberes, antes que Sevilla. La explosión económica que el cultivo de la caña de azúcar provocó, hizo que la estación de paso se convirtiera en destino final de muchas familias flamencas, alemanas, o italianas, que aparte de españolizar sus hoy ilustres apellidos - como los Groenenberg hoy Monteverde - construyeron espléndidas residencias de patios columnados en los que altísimas palmeras se balancean al ritmo de la brisa marina, y capillas privadas, que adornaron con la mejor colección de arte flamenco del mundo, después de Flandes y de Madrid. El viajero deslumbrado nunca ha contemplado nada parecido en belleza y realismo al grupo escultórico del Cristo del Amparo en la siempre llamada «isla bonita». Belleza que se prolonga a otras islas con el Cristo de La Laguna en Tenerife, el tríptico de Agaete y la imaginería de Telde en Gran Canaria, hasta la pequeña delicia francesa de la Virgen de la Peña en la añorada Vega del río Palmas en Fuerteventura amada. Estamos hablando de arte flamenco del XV y el XVI de primerísimo orden, obra de artistas como Joos Van Cleve, Van der Weyden, o Pierre Pourbous, el pintor favorito del Emperador Carlos V. Esto se desconoce en la Península, o se conoce muy poco, solamente a nivel de estudiosos, porque el peninsular que antes iba a las islas a comprar televisores y transistores, hoy se recluye en alguno de los esplendidos resorts, que puede encontrar en muchos otros lugares del mundo y marcha con el aire supremacista de un lugar de gastronomía típica y tópica. Qué ignorancia y qué barbarie acumulada bajo toneladas de euros.

Hay un mundo fascinante que abarca desde Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle hasta Juan Rejón, Pedro de Vera, Alonso Fernández de Lugo, Tanausú y los caudillos guanches, el mundo que transcurre durante el siglo que duró la conquista de las islas por Castilla, a la espera de un nuevo Galdós, que escriba con sentido integrador el origen de la espléndida realidad del mundo canario, que no podría ser tal cual es, sin la aceptación por todos del conjunto de elementos que la han conformado. Y si lo dudan, caminen en silencio y a ser posible, solos, por las calladas plazas y calles de Vegueta, a la altura del mejor barroco de las ciudades de la América virreinal. Escucharán sus propios pasos en pleno éxtasis contemplativo. No hay que llegar a Lima. Está aquí, en nuestro sur.