A votar todo el mundo

Varias veces Muy interesante el ciclo electoral que se avecina. Como palentino afincado en Manilva he de decir que me interesa mucho la posibilidad de que alguna candidatura de la denominada España Vacía pueda concursar a los comicios de Castilla. Luego podría haber elecciones en Andalucía, yo creo que en junio o septiembre, lo que podría someter a comprobación si el PP está en ola creciente o el PSOE aguanta o las dos cosas. Con todo, está por ver el discurso de Vox cómo se modula. En Andalucía son muy bordes con el presidente. En Castilla van un poco de partido rural descreído, lo que podría restar a mi modo de ver poderío a los populares. Sánchez tiene socios y presupuestos y aunque el Gobierno no es muy simpático, saca adelante sus leyes. Y hay crecimiento del empleo, ya vimos las cifras el otro día. Después de mucho tiempo sin votar comienza el rosario de elecciones. Mejor. Es bueno consultar. Y no es menor la posibilidad emocionante de ver cómo dos partidos nuevos rozan la irrelevancia o se mantienen. Me refiero a CS y a Podemos.

Miguel Lamadrid Serón. Manilva