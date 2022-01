Escriba lo que escriba, hoy llegaré tarde, creo. Valga como excusa que la pasada semana mi memoria se encontraba en situación de ERTE (Estado de Reposo Transitorio por Empatía) y que fue por ello que mi artículo faltó a su cita. Aun así, se me apetece escribir sobre nuestra Navidad patria, que viene a contarnos que «hasta el rabo todo es toro». O sea, que la Navidad es Navidad hasta que los infantes retoman sus clases. Y aún más, que la Navidad dura hasta que se acaban los mantecados y, sobre todo, el anís.

Las fiestas navideñas, cada vez más, vienen a demostrarse como una especie de placebo social esotérico llegado para transformarnos el instinto y la voluntad, y para hacernos mejores a base de bonhomía, de esa que se fabrica al por mayor para la ocasión en la nave industrial de la buena voluntad transitoria. Obviamente, Dios los libre de ello, de lo que acabo de expresar no participan las tribus politizadas pane lucrando. Pareciere que al sapiens politizado la bonhomía que define la afabilidad, la sencillez, la bondad... navideñas le causa peligrosas alergias severas, por la incompatibilidad morbosa que existe entre el propio acto de la politización y el del buen talante.

El talante politizado del sapiens moderno no es compatible con los villancicos amables e inocentes, ni con la armonía sin pactos interesados, ni con el apego al prójimo, por el sencillo hecho casual de serlo. Muchas veces me he preguntado si para la fatuidad del homo politizado el prójimo existe más allá de lo desiderablemente incumplible.

El talante lobotomizado de los demócratas de derecha extrema no reconoce el talante lobotomizado de los demócratas de izquierda extrema como el talante de un prójimo. Y viceversa. Y conste que lo que acabo de expresar, aunque lamentable, es absolutamente normal cuando nuestros actos son vividos y cumplidos mediante uno y solo uno de los dos hemisferios cerebrales que traemos puestos por obra de la cadena natural de montaje.

-Señorita, necesito ciento cincuenta gramos de harina de amabilidad, cien mililitros de esencia de elegancia, cuarto y mitad de flor de halago, un kilo de abrazos en polvo, cinco litros de empatía sin pasteurizar y tres manojitos de brotes de buena intención. Por favor, no me los mezcle. –ocurrió mientras compraba en un colmado, colmado por la belleza de la vendedora.

Tras mi compra de los condimentos para ser una buena persona, en el camino a mi cita hube de cruzar una pequeña plaza en la que sonaba una canción infantil transformada por el jovencito que la entonaba al son de una zambomba que lo doblaba en tamaño:

-Un rey, dos reyes, tres reyes | La luna es un rey que se me escapó...

-Ese zagal va para hombre politizado o para periodista incisivo -me dije, pero, inmediatamente rectifiqué mi juicio. Solo se trataba de un niño, a todas luces demasiado joven para declararse monárquico o antimonárquico.

Pudiera ser que la explicación de aquella realidad residiera en que la tendenciosa versión de aquella canción no explicitaba ningún rasgo de los infantes superdotados con altas capacidades, sino simple y llanamente la de un niño imitando a algún adulto próximo que expresaba su sentir en voz alta.

Para no aburrirle, paciente leyente, al llegar al bar de la cita prepare minuciosamente la pócima e invité a beberla a los cuatro buenos amigos profesionalmente lobotomizados por la politización que me esperaban -dos del hemisferio izquierdo y dos del derecho-. Los mismos de cada año. Entre tapitas y risas nos bebimos la pócima. Éramos seis, es decir, cuatro politizados y dos asintomáticos de politización. Y volvió a ocurrir: excepto el dueño del bar y yo mismo, los otros cuatro enfermaron. Moraleja y conclusión: la amabilidad, la elegancia, el halago, la empatía y la buena intención no son compatibles con la politización. Fin de la cita, que diría don Mariano.

Para más inri, una Navidad enmascarillada no puede responder al espíritu redentor que subyace en su razón de ser, ni justifica el descerebrado desmadre edilicio y ciudadano, autores indiscutibles de la desmadrada situación sanitaria actual.

El hombre es el virus sin vacuna del planeta e ir «a setas y a Rolex» o ir «a susto y a muerte» a la vez solo confirma que el que no sabe adónde va, ningún camino lo lleva...

Y con este amargo pensamiento me desperté.