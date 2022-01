El tabernero se pregunta ante sus compañeros de tertulia «qué van a dejar el PP y el PSOE para cuando llegue la hora de la verdad». Con esto viene a ilustrar la intensidad que, de repente, ha adquirido la confrontación entre ambas formaciones: «La precampaña andaluza ha empezado fuerte, estamos asistiendo a un delirio electoralista de carne en salsa ‘a lo Garzón’ y sanidad; la cuestión sanitaria será el caballo de batalla a partir de ahora y a la vista está que el presidente Juanma Moreno ya no está a verlas venir, entra al trapo cada vez más y si hace falta imparte un máster de matemáticas para jurar con su versión de las cifras que no se han producido despidos en el SAS y que, encima, jamás había trabajado tanta gente en la sanidad pública andaluza».

En este punto de la conversación, irrumpe ‘Paco el patriota’ con una proclama irónica que -como suele ser habitual en él- arrima el ascua a sus sardinas: «Qué bien le viene al PP que existan el Ministerio de Consumo y Alberto Garzón». De este modo, salta a la palestra el otro gran tema que ha animado recientemente el caldeado ambiente en la política andaluza. Se trata de otro asunto en el que Juanma Moreno y Elías Bendodo hicieron como que jugaban a ‘poli bueno’ y ‘poli malo’ para insistir en el mismo mensaje. Aunque el presidente midió sus palabras, subió incluso el tono para reclamarle a Pedro Sánchez «una respuesta contundente» a las polémicas declaraciones sobre la calidad de las carnes españolas realizadas por el político ‘riojano-rinconero’. Y su lugarteniente Bendodo no escatimó la expresividad en sus reacciones -como ya sucedió con una ‘afrenta’ similar al jamón y el aceite de oliva- de modo que encontró el marco fotogénico ideal en un polígono industrial, junto a los productos cárnicos de una pujante empresa malagueña de alimentación.

‘Paco el patriota’ se imagina al presidente del PP de Málaga frotándose las manos ante la erosión colateral que «las garzonadas» provocan en las huestes del PSOE: «Hagan lo que hagan los socialistas, está mal: si se callan, como han hecho la mayoría, suena a un silencio cómplice que le sigue la corriente al ministro o a una omisión cobarde que no se atreve a levantar la voz para no mosquear a los socios de la Moncloa; y si hablan, tres cuartos de lo mismo porque si lo critican se asocia a una ruptura en el Gobierno de coalición y, si lo apoyan, le ponen en bandeja al PP el discurso de que el PSOE está en contra de un sector del que viven miles de trabajadores con derecho al voto».

Tanto se ha prolongado la perorata que el militante socialista de la reunión, ‘El pensador’, se va a hacer daño de tanto morderse la lengua. Aunque su ‘susanismo’ derrotado le impidió acercarse al acto de Granada en el que Pedro Sánchez presentó la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía de Juan Espadas, tampoco es objetivo y sus ataques se dirigen a la yugular del PP: «Si hablamos de erosiones externas, qué me decís de toda la energía que Vox le va a ir restando a su ‘pariente’ de centro-derecha; Elías Bendodo se llena la boca con lo de la pinza ‘PSOE-Vox’ de los presupuestos y lo único que hace es darle razones a los de Santiago Abascal para amenazar, incluso, con no darles el apoyo tras las elecciones, aunque eso sea lo típico que solo se dice ahora, a unos meses de que se pongan las urnas», apuntó para que ‘Paco el patriota’ no siguiera dándole caña a su queridísimo PSOE.