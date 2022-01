No hace falta ser Sherlock Holmes para concluir que debe existir un claro abismo diferencial entre los adolescentes que, hace ya una eternidad, escuchábamos «hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción» y los que, hoy por hoy, modulan aspiraciones, inercias y poesía al son de «en tu velorio me la mamó Kathy, me subo en la capota y me meo en el Bugatti».

Irremediablemente, mueva o no la lírica el gusto de nuestros días, la concreta elección de los versos con los que elegimos movernos y conmovernos dice mucho de lo que cada cual es o pretende ser. Y que sí, que uno, puntualmente, puede incluso entonar alegremente, copa de vino en mano, el chascarrillo aquel de «la cabra, la cabra, la puta de la cabra…», pero las refriegas de «ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina que no vio, ¡wuh!, ¡prrrrrr!» son más que legión y se cantan y se bailan en las muchedumbres del perreo colectivo.

No digo yo que no las haya, pero cuesta de veras encontrar una pieza de rap que cante con meridiana solvencia literaria a la luz y a la esperanza, alejándose del desasosiego ideológico que propugna que todo tiene que arder, que nadie me entiende más que yo mismo o que me voy a tirar por un tajo porque tú, baby, ya no estás conmigo. Pipiolos míos: si de verdad sentís que nadie os comprende más que vosotros mismos, igual es que tenéis que hacéroslo mirar, desde las zapatillas hasta la gorra. Aunque, probablemente, el primer avance de este aconsejado examen de conciencia bien pudiera iniciarse tirando al contenedor ese gusto de hablar con la ‘l’, mi ‘amol’, a pesar de haber nacido en Soria.

Que cada cual sea libre para elegir. A mí lo mismo me da, que me da lo mismo, que la juventud imberbe baile al son de «ya tengo otro que me lleva a la disco a perrear» que al de «vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo». Pero luego, a la postre, pasados unos años, no se me queje el personal del caldo resultante cuando, hasta el hartazgo, hemos estado cuestionando la calidad de los ingredientes que se estaban echando en la olla.

En cualquier caso, la trama no va de música. La trama va de juventudes que crecen con televisores en el dormitorio, videoconsolas, teléfonos móviles e internet abierto. Juventudes que no se estimulan con el debido respeto a su futuro personal y laboral porque, si los estudios reglados flaquean, siempre podrán ser millonarios minando criptomonedas, rapeando, vendiendo una genial idea o convirtiéndose en un youtuber de esos que comen cantidades vergonzosas de comida a contrarreloj.

El problema está en que, al final, cuando llegue ese debido momento en el que todos acabamos por entender el orden natural de las cosas, todo pipiolo in crecendo se dará cuenta de que el tal Bad Bunny tiene pasta, sí, pero sólo hay uno en el mundo y, además, también estudio comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Será entonces, ¡oh, divina realidad, que haces estables todas las cosas!, cuando los estrados del empleo temporal, la lucha curricular y los turnos de mañana, tarde y noche en la barra de la franquicia de comida rápida protagonicen los inicios laborales de quienes crecieron pensando que el mundo les debía la gloria y mucho más. Y claro, será entonces cuando la clarividencia que hasta entonces permaneció oculta les haga ver que ese primer empleo, si bien indiscutiblemente digno, no da para pagar el Bugatti, y de que el rollo de ‘frontear’ y provocar con esa opulencia que busca revestirse, porque sí, con lo más caro del mercado tampoco sale demasiado a cuenta.

Y será entonces, muy posiblemente, cuando muchas de estas víctimas se sentirán tentadas por la depresión y el abandono de las últimas esperanzas que les quedaban en este mundo. Será entonces cuando, de repente, se den cuenta de que han crecido cosificando la ilusión y cimentando sus pilares en lo que, de forma extrema, paga el dinero, desconociendo por completo la realidad del esfuerzo, el disfrute por la sencillez, la modestia, la austeridad, el respeto, el amor cálido que perdura, la solidaridad o el gusto por aventurar la vida paso a paso y sin necesidad de pelotazos histriónicos.